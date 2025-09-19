Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧ. Κληρίδης: Καταγγέλλει «παρατυπίες» στην επιλογή Κύπριου υποψηφίου στο ΕΔΔΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χ. Κληρίδης: Καταγγέλλει «παρατυπίες» στην επιλογή Κύπριου υποψηφίου στο ΕΔΔΑ

 19.09.2025 - 17:09
Χ. Κληρίδης: Καταγγέλλει «παρατυπίες» στην επιλογή Κύπριου υποψηφίου στο ΕΔΔΑ

Για "σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία επιλογής Κύπριου υποψηφίου" στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), όπως και για "συστηματικές και πολλαπλές παραβιάσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών του Συμβουλίου Υπουργών του 2012", κάνει λόγο ο δικηγόρος και καθηγητής νομικής, Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος απέστειλε για το θέμα επιστολή στην Petra Bayr, Αυστριακή Βουλευτή και Πρόεδρο της  Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή Δικαστών στο ΕΔΔΑ.

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το Γραφείο του κ. Κληρίδη αναφέρεται στην επιστολή προς την κ. Bayr, κάνοντας λόγο για «συστηματικές παραβιάσεις της κυπριακής διαδικασίας που προσπεράστηκαν, όπως έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη στοιχείων από υποψηφίους και κοινό και παράνομη εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, με δύο Υπουργούς στο Εθνικό Όργανο και τελική επιλογή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Κάνει επίσης αναφορά σε «σκόπιμο αποκλεισμό κατάλληλου υποψηφίου με εξευτελιστική μεταχείριση, προώθηση υποψηφίων που δεν πληρούσαν το άρθρο 21 της ΕΣΔΑ, παραποίηση γεγονότων και χρονολογιών και μη δημοσίευση της λίστας υποψηφίων στην Κύπρο, κατά παράβαση των οδηγιών».

Ο κ. Κληρίδης επισημαίνει ότι "την ίδια στιγμή που το Στρασβούργο παρέβλεψε τις σοβαρές παρατυπίες της Κύπρου, η Επιτροπή Bayr απέρριψε τη διαδικασία της Ουγγαρίας για 'διαδικαστικούς λόγους', αν και, σύμφωνα με την ενημέρωση του Στρασβούργου από τις ουγγρικές αρχές, η ουγγρική διαδικασία φαίνεται να έχει τηρήσει τις αρχές αυτές", αναδεικνύοντας, όπως σημειώνει, "μια επικίνδυνη λογική 'δύο μέτρων και δύο σταθμών' και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνέπεια, την αμεροληψία και την αξιοπιστία του μηχανισμού εκλογής δικαστών του Συμβουλίου της Ευρώπης".

«Η αντίληψη ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ασυνεπώς ή ότι πολιτικές σκοπιμότητες υπερισχύουν των αρχών της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, υπονομεύει σοβαρά την εμπιστοσύνη του κοινού όχι μόνο προς την Επιτροπή, αλλά και προς το Συμβούλιο της Ευρώπης στο σύνολό του», σημειώνει.

Καλεί επίσης την κ. Bayr να απαντήσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου σε καίρια ερωτήματα, «μεταξύ άλλων, αν τα στοιχεία παρουσιάστηκαν πλήρως στα μέλη της Επιτροπής από εκείνην, ποια ήταν η αιτιολόγηση για την απόρριψη των ενστάσεων και αν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις εκτός των επίσημων διαδικασιών».

Ο κ. Κληρίδης προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη απάντησης θα κινηθεί με κάθε νομικό και θεσμικό μέσο, υπογραμμίζοντας ότι «η νομιμοποίηση του Συστήματος της ΕΣΔΑ και η αξιοπιστία του ίδιου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΔΔΑ εξαρτώνται από την ακεραιότητα της διαδικασίας εκλογής των δικαστών του».

Όπως αναφέρεται, η επιστολή έχει διαβιβαστεί και σε μεγάλο αριθμό Βουλευτών από εθνικά κοινοβούλια που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

 19.09.2025 - 17:00
Επόμενο άρθρο

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Παρέμειναν για 12 λεπτά

 19.09.2025 - 17:17
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

  •  19.09.2025 - 17:00
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

  •  19.09.2025 - 17:44
Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

  •  19.09.2025 - 16:44
Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

  •  19.09.2025 - 16:28
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα