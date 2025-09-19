Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Παρέμειναν για 12 λεπτά

Τα αεροσκάφη παρέμειναν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας (άρα και του NATO) για 12 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες κινήθηκαν περίπου 5 μίλια μέσα στον εναέριο χώρο προς την κατεύθυνση του Ταλίν, της πρωτεύουσας της Εσθονίας.

Η εισβολή έγινε σήμερα το πρωί κοντά στο νησί Βαϊντλό, ένα μικρό νησί στο μέσο του Φινλανδικού κόλπου, όπως φαίνεται από τον χάρτη.

Το Fox, που επικαλείται πηγές από το NATO, ανέφερε ότι τα ρωσικά μαχητικά έφεραν βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν ιταλικά F-35 που σταθμεύουν στη χώρα.

Το περιστατικό έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Την περασμένη εβδομάδα άλλο ένα ρωσικό μη επανδρωμένο πέρασε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και πετούσε για ώρα σε αυτόν παρά το ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά για να το αναχαιτίσουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στη χώρα για να υποβάλει διαμαρτυρία και να παραδώσει διπλωματική νότα σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βίαιη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.

«Οι εντεινόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να δοκιμάσει τα σύνορα και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Εσθονία εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, όπως είχε κάνει προ ημερών και η Πολωνία.

Τον περασμένο Μάιο η Ρωσία έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.