Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

 19.09.2025 - 17:44
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

Με χειροπέδες κατέληξε 29χρονος από τη Συρία ύστερα από κινηματογραφική καταδίωξη το πρωί της Παρασκευής στη Λευκωσία.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικό της «Ομάδας Ζ» να οδηγεί σε λάθος λωρίδα. Όταν ο Αστυνομικός του έκανε σήμα να σταματήσει για εξακρίβωση των στοιχείων του, ο 29χρονος ξέφυγε με επικίνδυνους ελιγμούς, πέρασε κόκκινα φανάρια και κινήθηκε σε αντίθετο ρεύμα, βάζοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Η καταδίωξη έληξε λίγη ώρα μετά, όταν ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και επιτέθηκε στον αστυνομικό, προτού ακινητοποιηθεί και του περαστούν χειροπέδες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε δώσει ψευδή στοιχεία.

Εναντίον του 29χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας , της παράβασης σήματος τροχαίας , της οδήγησης σε άσπρη συνεχόμενη γραμμή, της οδήγησης σε λεωφορειολωρίδα, της οδήγησης χωρίς ζώνη ασφαλείας , της οδήγησης  φώτα πέδησης (πίσω αριστερό) , της απειθείας σε οδηγίες αστυνομικού, του προσπεράσματος σε άσπρη συνεχόμενη γραμμή , του προσπεράσματος παρά την προσέγγιση εξ αντιθέτου οχήματος , της παράβασης φωτεινού σηματοδότη, της επικίνδυνης και αμελής οδήγηση , της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, της αντίστασης κατά την σύλληψη και της πλαστοπροσωπίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Παρέμειναν για 12 λεπτά

 19.09.2025 - 17:17
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

  •  19.09.2025 - 17:00
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

  •  19.09.2025 - 17:44
Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

  •  19.09.2025 - 16:44
Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

  •  19.09.2025 - 16:28
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα