Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικό της «Ομάδας Ζ» να οδηγεί σε λάθος λωρίδα. Όταν ο Αστυνομικός του έκανε σήμα να σταματήσει για εξακρίβωση των στοιχείων του, ο 29χρονος ξέφυγε με επικίνδυνους ελιγμούς, πέρασε κόκκινα φανάρια και κινήθηκε σε αντίθετο ρεύμα, βάζοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Η καταδίωξη έληξε λίγη ώρα μετά, όταν ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και επιτέθηκε στον αστυνομικό, προτού ακινητοποιηθεί και του περαστούν χειροπέδες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε δώσει ψευδή στοιχεία.

Εναντίον του 29χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας , της παράβασης σήματος τροχαίας , της οδήγησης σε άσπρη συνεχόμενη γραμμή, της οδήγησης σε λεωφορειολωρίδα, της οδήγησης χωρίς ζώνη ασφαλείας , της οδήγησης φώτα πέδησης (πίσω αριστερό) , της απειθείας σε οδηγίες αστυνομικού, του προσπεράσματος σε άσπρη συνεχόμενη γραμμή , του προσπεράσματος παρά την προσέγγιση εξ αντιθέτου οχήματος , της παράβασης φωτεινού σηματοδότη, της επικίνδυνης και αμελής οδήγηση , της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, της αντίστασης κατά την σύλληψη και της πλαστοπροσωπίας.