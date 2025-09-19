«Λάβρος» ο Παύλος Μυλωνάς κατά Αστυνομίας: «Είναι ανίκανη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί» στην αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας

Δήλωσε πως «η Αστυνομία είναι ανίκανη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί» και κάλεσε τον αρμόδιο Υπουργό και τον Αρχηγό Αστυνομίας να δώσουν εξηγήσεις, ενώ εξέφρασε και τη διαφωνία του με την απόφαση της ΠΣΕΜ για αποχή από τα μαθήματα, κάνοντας λόγο για «αλλότρια συμφέροντα».

Ο Παύλος Μυλωνάς και τα μέλη της Επιτροπής Άντρος Καυκαλιάς και Ανδρέας Θεμιστοκλέους επισκέφθηκαν, την Παρασκευή, το Γυμνάσιο Ύψωνα, το Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΣΤ - Ζακακίου – Πολύκαρπου Βλάχου και το Λύκειο Λινόπετρας, όπου παρακάθισαν σε σύσκεψη με τις διευθύνσεις, τους εκπαιδευτικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι πως «όπως κάθε χρόνο η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται, με σοβαρά προβλήματα παραβατικότητας και ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και αυτά καταγράψαμε στις επισκέψεις μας στα σχολεία της Λεμεσού».

Ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο του Ύψωνα, συνέχισε, το πρόβλημα της παραβατικότητας είναι σοβαρό και «ξεπερνά κόκκινες γραμμές και κάθε προηγούμενο, όπως μας έχουν περιγράψει».

«Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, κυρίως η Αστυνομία, ας ανταποκριθούν επιτέλους στις υποχρεώσεις τους κι αν δεν μπορούν να το εξαλείψουν, τουλάχιστον να το περιορίσουν», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο ότι γίνονται ζημιές σε σχολεία κατά τις βραδινές ώρες χωρίς να εντοπίζονται οι δράστες, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας είπε πως «χθες έμαθα πως έγινε μια σύλληψη στην περιοχή, επιτέλους. Η Αστυνομία έχει πιο σοβαρά θέματα φαίνεται ή η Αστυνομία αδυνατεί να ανταποκριθεί για χίλιους δυο λόγους», ανέφερε.

Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει γιατί δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί, «οπόταν κρινόμαστε όλοι μαζί», ανέφερε, και εξέφρασε τη θέση ότι «η Αστυνομία δεν μπορεί, είναι ανίκανη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, σε όλη την Κύπρο και όχι μόνο στη Λεμεσό».

«Ας εξηγήσει ο Αρχηγός και ο Υπουργός γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Αστυνομία, γιατί αυτό βλέπει ο πολίτης και αυτή είναι η αλήθεια», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το πώς μπορεί η Βουλή να συμβάλει, υπέδειξε ότι «έχει πετύχει η Επιτροπή Παιδείας την ανακοίνωση, από την εκτελεστική εξουσία και το Υπουργείο Παιδείας, της δημιουργίας σχολικών δομών, μονάδων στήριξης παιδιών με παραβατικές συμπεριφορές, με εγκληματικές ενέργειες και που είναι χρήστες ναρκωτικών».

Υπενθυμίζοντας ότι ήδη στη Λευκωσία λειτουργεί ο θεσμός, ο κ.Μυλωνάς σημείωσε ότι η Υπουργός Παιδείας έχει δεσμευτεί για λειτουργία τέτοιων δομών παγκύπρια και ότι θα λειτουργήσει φέτος και στη Λεμεσό. Αυτά τα παιδιά, πρόσθεσε, θα στηρίζονται από ψυχιάτρους και άλλων ειδικοτήτων ιατρούς, ενώ την ίδια ώρα θα «ανακουφίζονται οι σχολικές μονάδες».

Όσον αφορά την εξαγγελία της ΠΣΕΜ για παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα στις 22 Σεπτεμβρίου, λόγω προβλημάτων με κλιματιστικά και υποδομές, ο Παύλος Μυλωνάς είπε πως δικαιούνται να κινητοποιηθούν, αλλά ο ίδιος θα ήθελε να δει «και τις ενέργειες από μέρους των μαθητών στις διαδικασίες που αφορούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις».

«Πρέπει να δείξουν υπομονή. Οι ώρες στα σχολεία είναι κρίσιμες και σημαντικές και δεν χρειαζόμαστε αναστάτωση στα σχολεία», τόνισε, και σημείωσε ότι η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, προσπαθεί «να τρέξει τα πράγματα».

Ο ίδιος, σημείωσε, θεωρεί «απαράδεκτο το γεγονός ότι με το παραμικρό πρέπει να δημιουργούνται εντάσεις στις σχολικές μονάδες και να αποφεύγουν την παρουσία τους στις σχολικές τάξεις, εξυπηρετώντας και αλλότρια συμφέροντα πολλές φορές, όπως καλή ώρα πιστεύω αυτή τη φορά».

Σε ερώτηση αν γνωρίζει για κάποιο σχέδιο δράσης και κάποιο χρονοδιάγραμμα για το θέμα των κλιματιστικών, ο κ.Μυλωνάς είπε πως «τα ανακοίνωσε η Υπουργός πολλές φορές, εγώ βαρέθηκα να ακούω την Υπουργό, επαναλαμβάνει τα ίδια».