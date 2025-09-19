Ecommbx
Πολύ μπροστά: Η Meta λανσάρει έξυπνα γυαλιά με οθόνη και ΑΙ - Πόσο θα κοστίζουν - Δείτε φωτογραφία

 19.09.2025 - 16:17
Η Meta Platforms λάνσαρε τα πρώτα της «έξυπνα» γυαλιά, έτοιμα για χρήση από το καταναλωτικό κοινό, με ενσωματωμένη οθόνη, επιδιώκοντας επέκταση της σειράς Ray-Ban, μιας από τις πρώτες επιτυχίες της εποχής της καταναλωτικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Ζάκερμπργκ, πραγματοποίησε ο ίδιος επίδειξη της οθόνης των γυαλιών Meta Ray-Ban Display και ένα νέο wristband ελέγχου, λαμβάνοντας χειροκροτήματα στην ετήσια εκδήλωση Connect παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την επίδειξη.

Η Meta έχει γευτεί την επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά της και ο Ζάκερμπεργκ τα περιέγραψε ως τον τέλειο τρόπο για να επιτύχουν οι άνθρωποι την υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης για «υπερνοημοσύνη».

«Τα γυαλιά είναι ο ιδανικός παράγοντας για την προσωπική υπερ-νοημοσύνη, επειδή σας επιτρέπουν να παραμένετε παρόντες στη στιγμή, ενώ παράλληλα έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης που σας κάνουν πιο έξυπνους, σας βοηθούν να επικοινωνείτε καλύτερα, να βελτιώνετε τη μνήμη σας, να βελτιώνετε τις αισθήσεις σας και πολλά άλλα», δήλωσε ο Ζακερμπεργκ.

Τα νέα γυαλιά Display διαθέτουν μια μικρή ψηφιακή οθόνη στον δεξιό φακό για βασικές εργασίες, όπως οι ειδοποιήσεις. Η τιμή τους θα ξεκινά από τα 799 δολάρια και θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα στις ΗΠΑ από τις 30 Σεπτεμβρίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται ένα βραχιόλι που μεταφράζει τις χειρονομίες σε εντολές, όπως η απάντηση σε μηνύματα και κλήσεις.

Η παρουσίαση στο ετήσιο συνέδριο Connect της Meta για προγραμματιστές, που πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια, είναι η τελευταία της προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης με υψηλά διακυβεύματα.

Στο κυνήγι της AI

Ενώ η εταιρεία που κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης έξυπνων γυαλιών, υστερεί σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Alphabet (Google), στο λανσάρισμα προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζάκερμπεργκ ξεκίνησε ένα πραγματικό… κυνήγι ταλέντων στη Σίλικον Βάλεϊ για να αποσπάσει μηχανικούς από τους ανταγωνιστές του και υποσχέθηκε να ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, που θα ενσωματώνουν πραγματική τεχνολογία αιχμής.

Τα νέα γυαλιά έρχονται σε μια περίοδο που η Meta αντιμετωπίζει ρυθμιστικό έλεγχο σχετικά με τον χειρισμό της ασφάλειας των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τον Αύγουστο δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τα Meta chatbots εμπλέκουν παιδιά σε προκλητικές συζητήσεις σχετικά με το σεξ και φυλετικά θέματα, ενώ υπήρξαν πληροφορίες αυτόν τον μήνα ότι οι ερευνητές ενημερώθηκαν να μην μελετήσουν τις βλαβερές επιπτώσεις της εικονικής πραγματικότητας στα παιδιά.

Έξυπνα γυαλιά για αθλητικούς τύπους

Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε και ένα νέο ζευγάρι γυαλιών Oakley με την ονομασία Vanguard, που απευθύνονται σε αθλητές και κοστίζει 499 δολάρια. Η συσκευή ενσωματώνεται με πλατφόρμες γυμναστικής όπως της Garmin και της Strava για να παρέχει στατιστικά προπόνησης σε πραγματικό χρόνο και περιλήψεις μετά την προπόνηση, ενώ προσφέρει εννέα ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας. Τα Oakley Vanguard θα είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ από τις 21 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΟΤ.gr

