Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Η επίθεση αχρήστευσε τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα, ανακοίνωσε το Αεροδρόμιο Βρυξελλών.

«Αυτό έχει σημαντική επίδραση στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν».

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο πάροχο. Οι επιβάτες με προγραμματισμένες πτήσεις για το Σάββατο κλήθηκαν από τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.