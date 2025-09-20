Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
ΔΙΕΘΝΗ

Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

 20.09.2025 - 11:12
Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών υπεύθυνο για τα συστήματα check-in και επιβίβασης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με ανακοινώσεις των διαχειριστών.

Η επίθεση αχρήστευσε τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα, ανακοίνωσε το Αεροδρόμιο Βρυξελλών.

«Αυτό έχει σημαντική επίδραση στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν».

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο πάροχο. Οι επιβάτες με προγραμματισμένες πτήσεις για το Σάββατο κλήθηκαν από τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για την επίθεση σε σπίτι στη Λευκωσία - Μπούκαραν με ρόπαλα και μαχαίρια και επιτέθηκαν σε ένοικο

 20.09.2025 - 11:02
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

  •  20.09.2025 - 09:43
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

  •  20.09.2025 - 08:03
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

  •  20.09.2025 - 07:36
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

  •  20.09.2025 - 07:56
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα