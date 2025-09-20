Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για την επίθεση σε σπίτι στη Λευκωσία - Μπούκαραν με ρόπαλα και μαχαίρια και επιτέθηκαν σε ένοικο

 20.09.2025 - 11:02
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για την επίθεση σε σπίτι στη Λευκωσία - Μπούκαραν με ρόπαλα και μαχαίρια και επιτέθηκαν σε ένοικο

Δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 45 ετών, συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, επίθεσης με πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου.

Εναντίον του 31χρονου και του 45χρονου προέκυψε μαρτυρία κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, βάσει της οποίας εκδόθηκαν εναντίον τους δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2025, αριθμός προσώπων παραβίασαν τις εισόδους και εισήλθαν σε οικία στη Λευκωσία, κρατώντας ρόπαλα και μεγάλα μαχαίρια. Οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές στην οικία και σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στην αυλή, ενώ φέρονται επίσης να επιτέθηκαν και να τραυμάτισαν ένα από τους ενοίκους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

