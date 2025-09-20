Σου αρέσει το Παστέλλιν; Έλα να γνωρίσεις τον «μαύρο χρυσό» της Κύπρου στο φεστιβάλ – Γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

Το Φεστιβάλ Παστελιού αναδεικνύει και προβάλει την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, και την σημμασία της χαρουπιάς και των προϊόντων της.

Ταξιδέψτε στον χρόνο, ανάμεσα στα πετρόκτιστα σπιτάκια του χωριού, και τα ιστορικά του μνημεία, αφεθείτε στις γεύσεις και τις μυρωδιές, παρακολουθείστε πως ο Μαύρος χρυσός μετατρέπεται σε χρυσαφένιο παστέλλι και νοιώστε την μαγεία της γεύσης του.

Ελάτε να γνωρίσετε την νοστιμότερη κυπριακή λιχουδιά, το υγιεινό παστέλι, που φτιάχνεται παραδοσιακά στην πανέμορφη Ανώγυρα.

Η γιορτή αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία του χωριού.

Εκεί θα βρεις:

Βιωματικά εργαστήρια

περιηγήσεις

γευσιγνωσία

καλλιτεχνικό πρόγραμμα

25 εκθέτες με μοναδικά προϊόντα

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, κεντρική πλατεία, Ανώγυρα, επ. Λεμεσού, 11:00-20:00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus