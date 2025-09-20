Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονη αντίδραση ΠΑΣΥΔΥ: «Απειλή για τα δάση η μεταφορά του Τμήματος Δασών στο Υπ. Εσωτερικών»

 20.09.2025 - 13:23
Έντονη αντίδραση ΠΑΣΥΔΥ: «Απειλή για τα δάση η μεταφορά του Τμήματος Δασών στο Υπ. Εσωτερικών»

Την έντονη ανησυχία και αγωνία τους για την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης να μεταφέρει μέρος του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζουν εκ νέου οι υπάλληλοι του Τμήματος Δασών – ΠΑΣΥΔΥ, κάνοντας λόγο για «διάσπαση και κατακερματισμό της δασικής διαχείρισης» που συνιστά «τεράστια απειλή για την προστασία των δασών».

Σε ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι η δασική πυροπροστασία δεν μπορεί να αποκοπεί από την ενιαία και ολιστική διαχείριση των δασών, καθώς «όλες οι δραστηριότητες και όλα τα τμήματα του Δασών είναι αλληλένδετα και εμπλέκονται στον αγώνα κατά των πυρκαγιών».

Η συντεχνία υπενθυμίζει ότι ακόμη και η χρήση του όρου «δασοπροστασία» στην κυβερνητική απόφαση είναι λανθασμένη, καθώς δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση πυρκαγιών αλλά και την προστασία από ασθένειες, έντομα, παράνομες υλοτομίες και άλλες απειλές.

Παράλληλα, φέρνουν ως παράδειγμα την πρόσφατη «Έκθεση Ξανθόπουλου» (Φεβρουάριος 2025), που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του ενιαίου μοντέλου δασικής διαχείρισης, τονίζοντας ότι αντί να αναζητούνται λύσεις στις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος, επιχειρείται το «ξήλωμα» ενός μηχανισμού που αποδίδει.

Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη «την επιστημονική τεκμηρίωση, την εμπειρία και τις ιστορικά διαμορφωμένες αποδοτικές πρακτικές», προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους που απειλούν όχι μόνο τα δάση αλλά και το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση των υπαλλήλων του Τμήματος Δασών – ΠΑΣΥΔΥ:

«Ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών – ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει εκ νέου την έντονη αγωνία και ανησυχία του αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για μεταφορά μέρους του Τμήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ανησυχίες γίνονται εντονότερες από τις μετέπειτα δηλώσεις πολιτειακών αξιωματούχων και συμβούλου του Κράτους που επιβεβαιώνουν τις αρχικές μας διαπιστώσεις, όπως αυτές κατατέθηκαν την περασμένη Πέμπτη 18/9/2025 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Φαίνεται ότι δεν γίνεται αντιληπτό πως η μεταφορά οποιουδήποτε μέρους του Τμήματος Δασών οπουδήποτε αλλού αποτελεί διάσπαση/ κατακερματισμό της δασικής διαχείρισης και συνιστά τεράστια απειλή για την προστασία των δασών του τόπου. Και αυτό, παρά τις έντονες αντιδράσεις από επιστημονικούς φορείς, υπηρεσίες, αγροτικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, συντεχνίες και άλλους παράγοντες.

Έχουμε την επιστημονικά τεκμηριωμένη και εμπειρικά δοκιμασμένη άποψη ότι διαχωρισμός της δασικής πυροπροστασίας από την ολιστική διαχείριση των δασών είναι πρακτικά αδύνατη και ουσιαστικά άκρως επικίνδυνη.

Ακόμα και ο όρος που έχει χρησιμοποιηθεί είναι λανθασμένος. Δασοπροστασία (όρος στη απόφαση) δεν είναι μόνο η δασική πυροπροστασία. Περιλαμβάνει και την προστασία από ασθένειες, έντομα, παράνομες υλοτομίες, επεμβάσεις κλπ. Και από αυτό γίνεται ακόμη πιο αντιληπτή η επάρκεια και το βάθος της εμπειρογνωμοσύνης στην οποία βασίστηκε η σχετική απόφαση. Η δασική διαχείριση επιβάλλεται να είναι ενιαία και ολιστική! Αυτός είναι όρος απαράβατος για κοινωνίες και πολιτείες που ενδιαφέρονται πραγματικά για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη των δασικών τους πόρων. Ειδικά, όταν έχει επιβεβαιωθεί μέσα από ιστορικά διαμορφωμένες πρακτικές. Δεν μπορεί η δασική πυροπροστασία να απομονωθεί από τις υπόλοιπες πτυχές της διαχείρισης. Η δασική αναψυχή, η προστασία της βιοποικιλότητας, η παραγωγή ξυλείας και άλλων προϊόντων, η προστασία του εδάφους και των υδάτινων πόρων, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η δέσμευση άνθρακα και η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η συμβολή στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, είναι όλα άρρηκτα συνδεδεμένα με τη δασική πυροπροστασία. Η κάθε δράση καθορίζεται από και αποσκοπεί στην διασφάλιση της πυροπροστασίας.

Με τη δασική πυροπροστασία ασχολούνται αλληλένδετα και άρρηκτα ΟΛΕΣ οι δραστηριότητες του Τμήματος Δασών (δασικός προγραμματισμός, δασική χωρομετρία, περιβάλλον, πάρκα και αναψυχή, έρευνες και εκπαίδευση, διαφώτιση, πληροφορική, δασική μηχανική και προστασία, δασοκομία, δασική διαχειριστική, φυτοϋγεία), ΟΛΕΣ οι δομές (Τομείς, Κλάδοι, Περιφέρειες, Μονάδες, Σταθμοί) και ΟΛΟ το προσωπικό του Τμήματος, δηλαδή οι δασικοί υπάλληλοι (δασολόγοι και δασοπόνοι) και οι ωρομίσθιοι (δασοπυροσβέστες, πυροφύλακες, μηχανοδηγοί και εργάτες). Πέραν του 95% του προσωπικού εμπλέκεται στα Προγράμματα Επιφυλακής και Ετοιμότητας για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Από τις συζητήσεις που έπονται μεγάλων πυρκαγιών, από το 2016 και μετά, και ειδικότερα από το 2021 μέχρι την πρόσφατη της ορεινής Λεμεσού, έχει καταγραφεί η αδυναμία του συστήματος πυροπροστασίας στην ύπαιθρο. Ιστορικά και τεκμηριωμένα έχει καταγραφεί και η αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος που εφαρμόζεται για τα κρατικά δάση (με τις όποιες αδυναμίες του). Αυτό καταγράφεται και σε πολύ πρόσφατη μελέτη που ζήτησαν και είχαν τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Γεωργίας και Εσωτερικών (Έκθεση Ξανθόπουλου, Φεβρουάριος 2025). Αντί λοιπόν να αναζητηθούν λύσεις εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, επιχειρείται το ξήλωμα του μηχανισμού του ΤΔ που αποδίδει.

Καλούμε ξανά την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το σκέλος της πολιτικής της απόφασης που αφορά στο Τμήμα Δασών, στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της εμπειρίας και των ιστορικά διαμορφωμένων αποδοτικών πρακτικών. Κυρίως, την καλούμε να λάβει υπόψη τους σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν για την ασφάλεια και προστασία των δασών μας και τις επακόλουθες συνέπειες στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

