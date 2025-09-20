Ecommbx
Στη Νέα Υόρκη ο Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες συναντήσεις ενόψει της τριμερούς για το Κυπριακό – Πότε θα προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες συναντήσεις ενόψει της τριμερούς για το Κυπριακό – Πότε θα προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

 20.09.2025 - 13:12
Στη Νέα Υόρκη ο Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες συναντήσεις ενόψει της τριμερούς για το Κυπριακό – Πότε θα προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Από το Τορόντο στη Νέα Υόρκη, μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 80ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα προσφωνήσεις την Ολομέλεια της.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει, επίσης,  σειρά επαφών με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με ηγετικά στελέχη διεθνών οργανισμών, καθώς και με κορυφαίες επιχειρηματικές δυνάμεις στους τομείς της Ενέργειας, της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σημαντική θέση στο πρόγραμμά του έχουν και οι εκδηλώσεις με την κυπριακή ομογένεια, η οποία αποτελεί πολύτιμο στήριγμα στην προώθηση των εθνικών μας θέσεων και στη διατήρηση ισχυρών δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’, καθώς και με ηγετικά στελέχη της εταιρείας Chevron και της Amazon. 

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σε δεξίωση που παραθέτει ο ΓΓ των ΗΕ για τους αρχηγούς κρατών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ενώ στη συνέχεια) θα συμμετάσχει στην έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης. 

Το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί μαζί με την Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Την ίδια μέρα, θα έχει χωριστές συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, αναδεικνύοντας την αταλάντευτη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή νομιμότητα και την ανάγκη για επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην έδρα του Οργανισμού, κατά την οποία θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΓΓ ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ακολούθως, θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Θα συναντηθεί, επίσης, με τον Πρωθυπουργό της Κίνας κ. Λι Κιάνγκ, καθώς και με στελέχη της εταιρείας ExxonMobil.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Διάδοχο του Θρόνου του Κουβέιτ, Σεϊχη Σαμπάχ Κχάλεντ Αλ Χαμάντ Αλ Σαμπάχ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες κατά την Πολυμερή Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο. Η συνάντηση αποτελεί μέρος της προσήλωσης του ΓΓ των ΗΕ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα αναχωρήσει την ίδια μέρα για την Κύπρο, θα συνοδεύεται στη Νέα Υόρκη από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

