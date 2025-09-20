Υφυπουργείο Πρόνοιας: Κάλεσμα σε διάλογο με τις συντεχνίες για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ

Στην ανακοίνωση σημειώνει ότι, μετά τις αντιδράσεις των συντεχνιών των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, το Υφυπουργείο θα καλέσει τις δυο συντεχνίες προς συζήτηση του θέματος.

«Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρίες που κρίνονται τόσο σοβαρές ώστε να χρειάζονται εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω ατομικών προγραμμάτων», σημειώνει το Υφυπουργείο.

Επιβεβαιώνει, ότι «ζήτησε τη συνεργασία των τμημάτων του, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με αναθέτουσα αρχή τη Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου, για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις και των δύο υπηρεσιών».