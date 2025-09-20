Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥφυπουργείο Πρόνοιας: Κάλεσμα σε διάλογο με τις συντεχνίες για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφυπουργείο Πρόνοιας: Κάλεσμα σε διάλογο με τις συντεχνίες για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ

 20.09.2025 - 15:13
Υφυπουργείο Πρόνοιας: Κάλεσμα σε διάλογο με τις συντεχνίες για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ

Κάλεσμα για συζήτηση αναφορικά με τα αιτήματα για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ θα απευθύνει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προς τις συντεχνίες, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωση σημειώνει ότι, μετά τις αντιδράσεις των συντεχνιών των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, το Υφυπουργείο θα καλέσει τις δυο συντεχνίες προς συζήτηση του θέματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

 

«Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρίες που κρίνονται τόσο σοβαρές ώστε να χρειάζονται εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω ατομικών προγραμμάτων», σημειώνει το Υφυπουργείο.

Επιβεβαιώνει, ότι «ζήτησε τη συνεργασία των τμημάτων του, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με αναθέτουσα αρχή τη Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου, για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις και των δύο υπηρεσιών».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία - Ακτιβιστές παρενόχλησαν κυνηγούς και λογομάχησαν με θηροφύλακες

 20.09.2025 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Άννα Βίσση για τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο: Έχω περάσει και από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια

 20.09.2025 - 15:17
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

Επιστροφή στελεχών στην ΕΔΕΚ – Οι κινήσεις Αναστασίου αποδίδουν καρπούς

  •  20.09.2025 - 15:31
«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

«Στον αέρα» οι οικοδομές: Λουκέτο δύο ημερών στα λατομεία – Προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων

  •  20.09.2025 - 12:56
Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αναστάτωση από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Μεταξύ αυτών Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

  •  20.09.2025 - 11:12
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52
ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

ΠτΔ στο «Τ»: «Ακόμα και όταν συνόδευσα την ανιψιά μου νύφη στην εκκλησία, δέχτηκα κριτική»

  •  20.09.2025 - 16:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα