Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του και κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φονικό έγινε λίγο τις 3 το μεσημέρι, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε μια σακούλα προκειμένου να πνίξει την αδελφή του και μετά από την αποτρόπαια πράξη του κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να ομολογήσει. «Σκότωσα την αδερφή μου», είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς, κατά πληροφορίες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 59χρονη.