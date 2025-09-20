Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Επίδειξη δύναμης ή μήνυμα ενότητας; Τι σημαίνει η πρώτη στρατιωτική παρέλαση της Σερβίας μετά από 11 χρόνια;

 20.09.2025 - 19:09
Επίδειξη δύναμης ή μήνυμα ενότητας; Τι σημαίνει η πρώτη στρατιωτική παρέλαση της Σερβίας μετά από 11 χρόνια;

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι με την συμμετοχή 10.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας. Ήταν η πρώτη στρατιωτική παρέλαση έπειτα από έντεκα χρόνια. Στην προηγούμενη στρατιωτική παρέλαση, το 2014, είχε παραστεί και ο πρόεδρος της Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν.

 Στην παρέλαση παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Εντύπωση προκάλεσαν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3». Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάστηκαν τα νέα όπλα του σερβικού στρατού, το πυραυλικό σύστημα «PULS» και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Hermes-900» που αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ. Την έκπληξη στην παρέλαση αποτέλεσε η υπέρπτηση  δύο αεροσκαφών  Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Τα αεροσκάφη αυτά έφτασαν γι αυτόν τον σκοπό στην Σερβία και επέστρεψαν αμέσως στην Γαλλία χωρίς να προσγειωθούν. Σημειώνεται ότι η Σερβία υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 συμβόλαιο για την αγορά 12 καινούργιων αεροσκαφών Rafale.

Την στιγμή που πραγματοποιούνταν η στρατιωτική παρέλαση στο νέο Βελιγράδι οι φοιτητές διοργάνωναν συγκέντρωση με το σύνθημα «Ο στρατός ανήκει στον λαό». Οι φοιτητικές οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία». Οι φοιτητές στην Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ζητώντας την διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

