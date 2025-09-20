Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλίγο τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο – Η δραματική διάσωση γυναίκας από ελικόπτερο

 20.09.2025 - 17:49
Παραλίγο τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο – Η δραματική διάσωση γυναίκας από ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (20/09) στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), όταν στις 15:15 λήφθηκε πληροφορία για άτομο σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας – Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ». Στην επιχείρηση συμμετείχε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου.

Η γυναίκα ανασύρθηκε σώα από το ελικόπτερο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου και παραδόθηκε στους γιατρούς για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ετοιμότητα των σωστικών δυνάμεων της Κύπρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

