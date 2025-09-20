Παραλίγο τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο – Η δραματική διάσωση γυναίκας από ελικόπτερο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας – Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ». Στην επιχείρηση συμμετείχε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου.

Η γυναίκα ανασύρθηκε σώα από το ελικόπτερο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου και παραδόθηκε στους γιατρούς για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ετοιμότητα των σωστικών δυνάμεων της Κύπρου.