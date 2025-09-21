Ecommbx
Αδιανόητο στον αυτοκινητόδρομο: 22χρονη πιάστηκε να τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα - Φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αδιανόητο στον αυτοκινητόδρομο: 22χρονη πιάστηκε να τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα - Φωτογραφία

 21.09.2025 - 14:20
Ενώπιον Δικαστηρίου θα παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα μια 22χρονη οδηγός, η οποία συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα να κινείται με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το όριο είναι 100 χλμ/ώρα, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόνο κατά την περίοδο 13 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, έγιναν παγκύπρια:

  • 1,091 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

  • 214 καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

  • 87 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

  • 189 καταγγελίες για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

  • 53 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

  • 169 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση, εκ των οποίων οι 27 σε χώρους ΑμεΑ.

Η Αστυνομία απευθύνει ξανά έκκληση προς το κοινό να οδηγεί υπεύθυνα, με στόχο την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

