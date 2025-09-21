Αδιανόητο στον αυτοκινητόδρομο: 22χρονη πιάστηκε να τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα - Φωτογραφία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόνο κατά την περίοδο 13 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, έγιναν παγκύπρια:

1,091 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

214 καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

87 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

189 καταγγελίες για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

53 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

169 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση, εκ των οποίων οι 27 σε χώρους ΑμεΑ.

Η Αστυνομία απευθύνει ξανά έκκληση προς το κοινό να οδηγεί υπεύθυνα, με στόχο την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.