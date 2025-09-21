Αδιανόητο στον αυτοκινητόδρομο: 22χρονη πιάστηκε να τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα - Φωτογραφία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία
Σύμφωνα με την Αστυνομία, μόνο κατά την περίοδο 13 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, έγιναν παγκύπρια:
-
1,091 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας
-
214 καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
-
87 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
-
189 καταγγελίες για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
-
53 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους
-
169 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση, εκ των οποίων οι 27 σε χώρους ΑμεΑ.
Η Αστυνομία απευθύνει ξανά έκκληση προς το κοινό να οδηγεί υπεύθυνα, με στόχο την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.