Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Η 62χρονη γυναίκα, που ήταν διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ, είπε σε αστυνομικούς ότι η υπερήλικη μητέρα της αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια μέσα στο σπίτι τους το 2023, σε ηλικία 91 ετών. Ωστόσο, επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, απέκρυψε τον θάνατό της για να συνεχίσει «να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της» και την έθαψε σε έναν στάβλο, δίπλα στο σπίτι, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού.

Από το καλοκαίρι του 2023, όταν έγινε το περιστατικό, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό και με αυτή την αφορμή, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, η οποία κίνησε την έναρξη των ερευνών.



Το Σάββατο, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, όμως στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει την πραγματική της μητέρα δίπλα στο σπίτι με τη βοήθεια ενός άντρα, τον οποίο δεν κατονόμασε.



Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.