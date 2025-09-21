Ecommbx
Διαψεύδει μυστική συνάντηση με Τραμπ Τζούνιορ ο Ερντογάν

 21.09.2025 - 14:56
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέψευσε ισχυρισμούς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, περί «μυστικής συνάντησής» του με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη.

Αναχωρώντας από την Άγκυρα για τη Νέα Υόρκη, ο κ. Ερντογάν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες Οζέλ ότι υπήρξε «παζάρι» με τον γιο του πρώην Αμερικανού Προέδρου προκειμένου να εξασφαλιστεί συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Στην απάντησή του διέψευσε οποιαδήποτε επαφή με τον Τραμπ Τζούνιορ, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «ανυπόστατες».

«Αν έπρεπε να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή με τον κ. Τραμπ, δεν θα χρειαζόταν να το κάνουμε με τον γιο του. Θα το κάναμε με τον ίδιο τον Τραμπ. Δεν πραγματοποιήσαμε και δεν θα πραγματοποιήσουμε τέτοιες συναλλαγές συμβουλευόμενοι τον Οζγκιούρ Οζέλ. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνει αυτά τα θέματα – δεν είναι ο τύπος του», είπε.

Ο πρόεδρος του CHP, σε προεκλογική συγκέντρωση στις 18 Σεπτεμβρίου στο Μπαχτσελιεβλέρ, είχε καταγγείλει ότι ο Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε μυστικά την Τουρκία και είχε συνάντηση με τον Ερντογάν, με αντικείμενο – όπως είπε – «επιχειρηματικές διασυνδέσεις και διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Γάζα».

