ΔΙΕΘΝΗ

Με διάγγελμα θα ανακοινώσει ο Στάρμερ την αναγνώριση κράτους Παλαιστίνης

 21.09.2025 - 15:12
Σήμερα το απόγευμα με διάγγελμα του ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ότι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ξεκινάει την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, όπως ανακοινώθηκε.

Σημειώνεται ότι ο σερ Κιρ Στάρμερ, είχε δηλώσει από τον Ιούλιο πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρούσε στην αναγνώριση  Παλαιστινιακού κράτος αν το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, δεν συμφωνούσε στην κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση του έχει προκαλέσει έντονη κριτική τόσο από την ισραηλινή κυβέρνηση και τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα όσο και από μεγάλη μερίδα πολιτικών στην Βρετανία, κυρίως του Συντηρητικού κόμματος.  

Ωστόσο, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Βρετανίας υποστηρίζουν ότι υπάρχει ηθική ευθύνη να δράσουν το συντομότερο δυνατόν για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να προχωρήσουν και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Μάλτα και η Αυστραλία. Μέχρι σήμερα από τις συνολικά 193 χώρες του ΟΗΕ οι 147 έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.

