ΑρχικήΔιεθνήΝετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θέτει σε κίνδυνο το Ισραήλ και την ειρήνη
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θέτει σε κίνδυνο το Ισραήλ και την ειρήνη

 21.09.2025 - 16:33
Νετανιάχου: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θέτει σε κίνδυνο το Ισραήλ και την ειρήνη

Στον απόηχο της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (...) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο πρόσφατος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δημιούργησε τη δυνατότητα της ειρήνης με το Λίβανο και τη Συρία.

«Οι νίκες μας στο Λίβανο έναντι της Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα αφάνταστο παράθυρο ευκαιριών (...), υπάρχει δυνατότητα ειρήνης με τους γείτονές μας στο βορρά», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Διεξάγουμε επαφές με τους Σύρους, υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τη σύναψη ενός συμφώνου ασφαλείας μπορεί να φέρουν αποτελέσματα «μέσα στις ερχόμενες ημέρες».

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

 21.09.2025 - 16:04
Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

