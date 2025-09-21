Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

 21.09.2025 - 16:04
21.09.2025 - 16:04

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή.

Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Το Λονδίνο θεωρεί το βήμα αυτό ως μοχλό πίεσης για μια μόνιμη λύση. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμφωνία, μια αναμορφωμένη και εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση, απαλλαγμένη από την επιρροή της Χαμάς, θα λειτουργεί παράλληλα με το Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή.  Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.

Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη επιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.

Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η Αυστραλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», δήλωσαν οι δύο σε κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, ο Καναδάς προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

 

 

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

