ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Σοκαριστικός τραυματισμός 15χρονου σε αγώνα american football - Τον πλάκωσε συνομήλικός του
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Σοκαριστικός τραυματισμός 15χρονου σε αγώνα american football - Τον πλάκωσε συνομήλικός του

 22.09.2025 - 07:14
VIDEO: Σοκαριστικός τραυματισμός 15χρονου σε αγώνα american football - Τον πλάκωσε συνομήλικός του

Εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν θα μείνει ένας 15χρονος από ομάδα american football λυκείου στο Μίσιγκαν ο οποίος υπέστη κατάγματα στη σπονδυλική στήλη αφού συνομήλικος αντίπαλός του τον πλάκωσε κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα των Lakeshore με τους Kalamazoo Central, με θεατές να καταγράφουν τη στιγμή που παίχτης της δεύτερης ομάδας έπεσε με όλο του το βάρος πάνω στον 15χρονο ενώ το παιχνίδι εξελισσόταν σε άλλο σημείο.

Όπως δήλωσε η μητέρα του 15χρονου που τραυματίστηκε, ο Κόλτον, όπως είναι το όνομα του αγοριού, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς έχει υποστεί κάταγμα σε δύο σημεία της σπονδυλικής στήλης.

Η ίδια μετεφέρε την εκτίμηση των γιατρών ότι ο γιος της θα αναρρώσει πλήρως, αν και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τραυματισμός του να τον υποχρεώσει να σταματήσει να παίζει american football.

Σοκαριστικός τραυματισμός 15χρονου σε αγώνα american football: Έπαθε κατάγματα στη σπονδυλική στήλη από συνομήλικό του που τον πλάκωσε - Δείτε βίντεο

Δεν είναι γνωστό αν επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις στον παίκτη της Kalamazoo Central, τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά. Από την πλευρά της η Michigan High School Athletic Association δεν τον τιμώρησε, αφήνοντας την πρωτοβουλία στα δύο σχολεία.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

