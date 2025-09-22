Ecommbx
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία

 22.09.2025 - 10:20
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία

Μπορεί να νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα στους δρόμους της Κύπρου, αλλά ο Στρόβολος ήρθε να μας διαψεύσει ξανά. Αυτή τη φορά, όχι με λακκούβες, όχι με σκουπίδια που ξεχειλίζουν… αλλά με ένα φέρετρο πεταμένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψαν κάτοικοι του Στροβόλου, με φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε τοπική ομάδα στο Facebook και έγινε η αφορμή για πολλά σχόλια.

Ο χρήστης του διαδικτύου που έκανε την ανάρτηση έγραψε: «Μνήσθητί μου, τί άλλο θα δούμε σε τούτον τον δήμο. Αγγελοσσιάστηκα η αλήθκεια…..»

 Η φωτογραφία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και σχόλια, με άλλους να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χιούμορ και άλλους να εκφράζουν ανησυχία για το πώς ένα αντικείμενο τέτοιου είδους βρέθηκε πεταμένο στον δρόμο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εικόνα αυτή θα μείνει αξέχαστη στους κατοίκους που τη συνάντησαν, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η πραγματικότητα πολλές φορές ξεπερνά κάθε φαντασία.

Δείτε φωτογραφία: 

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

 22.09.2025 - 10:19
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο

 22.09.2025 - 10:29
