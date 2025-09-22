Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο

 22.09.2025 - 10:29
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο

Η Λευκωσία αποκτά ακόμη ένα νέο γαστρονομικό προορισμό.

Η Margherita Pizza Artigianale, γνωστή ήδη από την Αγία Νάπα για την αφοσίωσή της στην αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα, ανοίγει σύντομα στην οδό Μενάνδρου, εκεί όπου άλλοτε στεγαζόταν το εμβληματικό Skinny Fox. 

Με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο και με πρώτες ύλες που ταξιδεύουν από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, η κουζίνα της Margherita προσφέρει πιάτα που συνδυάζουν παράδοση και δημιουργικότητα. Από την πίτσα bufala με mozzarella από την Caserta, μέχρι τη Salsiccia με χειροποίητο λουκάνικο και ταλιατέλες με burrata και φιστίκι Αιγίνης, κάθε γεύση φέρνει τη δική της ιστορία στο τραπέζι.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο σεφ Francesco Berardo, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στο κατάστημα της Αγίας Νάπας, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει με πάθος το νέο εστιατόριο στη Λευκωσία. «Η φιλοσοφία μας είναι να σεβόμαστε την παράδοση αλλά και να παίζουμε με τα υλικά που αγαπάμε. Θέλουμε κάθε πιάτο να είναι μια εμπειρία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Με ένα καλαίσθητο bar και walk-in κάβα που υπόσχονται να αναβαθμίσουν την εμπειρία, η Margherita Pizza Artigianale αναμένεται να γίνει το νέο talk of the town στέκι της πρωτεύουσας.

Μενάνδρου 14, Λευκωσία Άνοιγμα: Σεπτέμβριος 2025

Πηγή: CheckInCyprus

Πηγή: CheckInCyprus

 

