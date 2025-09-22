Ένα νέο all day spot «προσγειώνεται» στη Λευκωσία και σκορπάει... «αγάπη» - Πότε ανοίγει τις πόρτες του

Πίσω από το project βρίσκεται η ομάδα που έφερε στη ζωή το επιτυχημένο Seline, και τώρα επιστρέφει με ένα φρέσκο concept που υπόσχεται να γίνει το talk of the town.

Το Amore φέρνει αέρα ευρωπαϊκής μητρόπολης, με έμπνευση κυρίως από το αθηναϊκό lifestyle. Η φιλοσοφία του; Ελευθερία. Μπορείς να περάσεις για πρωινό καφέ και φρέσκα pastries, να μείνεις για brunch με την παρέα, να επιστρέψεις για after work drinks ή να κλείσεις τη μέρα σου με dinner και signature cocktails. Το vibe είναι ξεκάθαρα all day, με cozy αυλή και ένα εσωτερικό που κινείται σε μοντέρνες γραμμές με γήινες αποχρώσεις, μπετόν και inox λεπτομέρειες.

Στην κουζίνα βρίσκουμε τους Άρη Κρόι και Νίκο Ψηλό, που δίνουν μεσογειακή ταυτότητα στο μενού: σαλάτες, pasta, carpaccio, steaks αλλά και πολλά μικρά sharing plates σε πιο προσιτές τιμές για να συνοδεύσεις το ποτό ή το κρασί σου. Speaking of wine… ετοιμάσου για μια λίστα με περίπου 70 ετικέτες – ανάμεσά τους Orange & Natural Wines – που θα σε κάνουν να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Και φυσικά, το cocktail menu φέρει την υπογραφή του γνωστού mixologist Δημήτρη Κασβίκη, που ξέρει πώς να ανεβάζει το επίπεδο της εμπειρίας.

Το Amore ανοίγει τις πόρτες του στα μέσα Οκτωβρίου στη Στασικράτους, εκεί όπου κάποτε βρισκόταν το Koukouvaya Bistro & Bar και το Septembers. Ένα όνομα που αποπνέει θετική ενέργεια, ένας χώρος που υπόσχεται ωραίες στιγμές, και μια ομάδα που ξέρει καλά να δημιουργεί στέκια που γίνονται λατρεία.

Πηγή: CheckInCyprus