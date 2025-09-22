Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο ΑΚΕΛ και το Γέρι: Έφυγε από την ζωή η Γιαννούλα Τσακιστού - Φωτογραφία

 22.09.2025 - 09:57
Στο πένθος βυθίστηκε το Γέρι, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γιαννούλα Τσακιστού, μια εμβληματική μορφή του Κινήματος της Αριστεράς. Μαζί με τον σύζυγό της, Ανδρέα, υπήρξαν πρωτοπόροι, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία αλλά και στο ΑΚΕΛ, την ΠΟΓΟ και συνολικά στο Κίνημα.

Η Γιαννούλα Τσακιστού υπήρξε η «ψυχή» των δράσεων στην κοινότητα. Πάντα στην πρώτη γραμμή, με ανιδιοτέλεια, μεράκι και αστείρευτη ενέργεια, στήριζε κάθε πρωτοβουλία με πνεύμα συντροφικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Το σπίτι της ήταν πάντα ανοιχτό, ένας ζωντανός πυρήνας φιλοξενίας και δράσης, όπου οργανώνονταν συνεδρίες και εκδηλώσεις.

Ο ρόλος της στον τοπικό Σύλλογο ΑΠΟΛΛΩΝ ήταν ανεκτίμητος, καθώς η δράση της ξεπερνούσε τα τυπικά πλαίσια: έδινε ζωή και ουσία σε κάθε εγχείρημα, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τις αρχές της Αριστεράς.

Στη μνήμη μένει η εικόνα της μαζί με τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, το 2016, έξω από το εκλογικό κέντρο στο Γέρι. Δίπλα της η κόρη της Λουκία και ο αείμνηστος γαμπρός της, Γιώργος Λουκάς, σύζυγος της κόρης της Κατερίνας.

