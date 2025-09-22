Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: «Πικραμένη» η Ειρήνη Λοϊζίδου - Έτσι ενημερώθηκε για την μη ανανέωση της θητείας ως Επίτροπος Δεδομένων

 22.09.2025 - 09:57
Για την μη ανανέωση του διορισμού της ως Επίτροπος Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μίλησε η Ειρήνη Λοϊζίδου- Νικολαΐδου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Υπουργικό: Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η κα. Λοϊζίδου αναφέρθηκε στον τρόπο που ενημερώθηκε, ο οποίος είχε προκαλέσει και σωρεία αντιδράσεων.

«Ενημερώθηκα στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήταν απόφαση του Προέδρου η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτός ο τρόπος επιλέγηκε», εξήγησε.

Σημειώνεται ότι, συγκεκριμένα, η ενημέρωση φαίνεται να έγινε τηλεφωνικώς.

«Είχα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης την προηγούμενη βδομάδα, για πολλά άλλα θέματα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θέλει να ευχηθεί «ότι καλύτερο για την πορεία του γραφείου».

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

