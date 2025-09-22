VIDEO: «Πικραμένη» η Ειρήνη Λοϊζίδου - Έτσι ενημερώθηκε για την μη ανανέωση της θητείας ως Επίτροπος Δεδομένων

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η κα. Λοϊζίδου αναφέρθηκε στον τρόπο που ενημερώθηκε, ο οποίος είχε προκαλέσει και σωρεία αντιδράσεων.

«Ενημερώθηκα στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήταν απόφαση του Προέδρου η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτός ο τρόπος επιλέγηκε», εξήγησε.

Σημειώνεται ότι, συγκεκριμένα, η ενημέρωση φαίνεται να έγινε τηλεφωνικώς.

«Είχα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης την προηγούμενη βδομάδα, για πολλά άλλα θέματα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θέλει να ευχηθεί «ότι καλύτερο για την πορεία του γραφείου».