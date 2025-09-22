Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά

 22.09.2025 - 11:54
Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά

Δίωρη αποχή από τα μαθήματα πραγματοποίησαν σήμερα μαθητές Λυκείων σε διάφορες περιοχές, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί με τα κλιματιστικά στις σχολικές αίθουσες.

Παρά το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία έχουν τοποθετηθεί συστήματα ψύξης, οι μαθητές καταγγέλλουν πως δεν μπορούν να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα να παρακολουθούν μάθημα υπό συνθήκες αφόρητης ζέστης. Όπως ανέφεραν, ήδη καταγράφηκαν δύο λιποθυμίες σε σχολική μονάδα, ενώ χαρακτήρισαν «απάνθρωπο» να ζητείται από τους ίδιους να παραμένουν σε αίθουσες χωρίς δροσιά.

Μάλιστα, οι μαθητές προκάλεσαν δημόσια την Υπουργό Παιδείας «να σβήσει το κλιματιστικό στο γραφείο της για 45 λεπτά, ώστε να δει πώς είναι να προσπαθείς να εργαστείς σε αυτές τις συνθήκες».

Η Πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Γεωργία Γρηγορίου, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, επεσήμανε ότι το πρόβλημα έχει γίνει επικίνδυνο: «Σήμερα έπεσε ανεμιστήρας δίπλα σε μαθήτρια στο Λύκειο Ιδαλίου, ενώ την Παρασκευή παρ’ ολίγον να τραυματίσει καθηγήτρια».

Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρεθεί ουσιαστική λύση, τονίζοντας πως δεν ζητούν πολυτέλειες αλλά το αυτονόητο: αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες μάθησης.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

