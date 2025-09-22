Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Η ανακοίνωση καταδικάζει έντονα τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο επικεφαλής του Άλματος και πρώην Γενικός Ελεγκτής, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη χρήση όρων όπως «εθνοκάπηλη ηγεσία», «υποκριτικός πατριωτισμός» και «Φαρισαίοι της Βίβλου». Επιπλέον, ο ΔΗΣΥ εκφράζει την έντονη αντίδρασή του σε όσα ο κ. Μιχαηλίδης και το Άλμα ανέφεραν για τους απόφοιτους της Αγγλικής Σχολής, των βρετανικών πανεπιστημίων και για την αντιμετώπιση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως «ξένου» ιδρύματος.

Η Πινδάρου καλεί τον κ. Μιχαηλίδη να ανακαλέσει και να απολογηθεί, τονίζοντας πως δεν θα επιτραπεί η «κανονικοποίηση της προσβλητικής ρητορικής», η οποία στοχοποιεί πολίτες με βάση την εκπαίδευσή τους και απειλεί τη συνοχή του δημόσιου διαλόγου.

Η αρχή της διαμάχης: Το « Ελένειο » και οι πικρίες Χριστοφίδη

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών πυροδοτήθηκε από μια ανάρτηση του τέως πρύτανη και συνιδρυτή του Άλματος, Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο οποίος εξέφρασε την πικρία του για την παραχώρηση του Ελένειου Σχολείου στο ΕΚΠΑ, χαρακτηρίζοντας το ελληνικό πανεπιστήμιο ως «ξένο» και αφήνοντας αιχμές για πολιτική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου.

Η επίμαχη φράση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τον ΔΗΣΥ, ο οποίος θεώρησε απαξιωτικό και ασεβές να αποκαλείται «ξένο» ένα πανεπιστήμιο που υπήρξε για δεκαετίες βασικός πυλώνας εκπαίδευσης για χιλιάδες Κύπριους. Μάλιστα, ο Συναγερμός έκανε λόγο για «προσβολή στην κοινή μας ιστορική πορεία με την Ελλάδα».

Η απάντηση Μιχαηλίδη: Εθνικοφροσύνη με επιλεκτική μνήμη

Το Άλμα απάντησε σε υψηλούς τόνους, με την ανακοίνωση του κινήματος να επιτίθεται κατά της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, καταγγέλλοντάς την για «επιλεκτικό πατριωτισμό» και για χρήση της εθνικής ταυτότητας ως πολιτικό εργαλείο.

Ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανήλθε με προσωπική παρέμβαση, υπενθυμίζοντας ότι οι ίδιοι που αντιδρούν σήμερα έχουν ψηφίσει νομοθεσία στην οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται επισήμως ως «ξένα ιδρύματα». Παράλληλα, αμφισβήτησε τη νομιμοποίηση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ να τον κρίνει, δηλώνοντας ότι οι απόφοιτοι του English School δεν μπορούν να του δίνουν «μαθήματα ελληνικότητας», όταν εκείνος σπούδασε και στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ.

Από την πολιτική αντιπαράθεση στη θεσμική πόλωση

Η διαμάχη δεν περιορίστηκε σε επίπεδο δηλώσεων. Ο ΔΗΣΥ επιχείρησε να πλήξει την αξιοπιστία του κ. Μιχαηλίδη υπενθυμίζοντας την ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την παύση του από τη θέση του Ελεγκτή, αφήνοντας αιχμές για πολιτική υποκρισία και προσωπική εμπάθεια.

Από την άλλη, το Άλμα ανεβάζει τους τόνους, επιμένοντας ότι ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να φιμώσει τη δημόσια κριτική και να μετατρέψει τον πολιτικό διάλογο σε παιχνίδι επικοινωνιακής κυριαρχίας, καταφεύγοντας σε χαρακτηρισμούς για να αποπροσανατολίσει από την ουσία: τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και τη θεσμική αδικία εις βάρος των κυπριακών πανεπιστημίων.

Πολιτικός λόγος ή διχαστική ρητορική;

Η υπόθεση έχει αναδείξει ένα βαθύτερο πρόβλημα στον πολιτικό διάλογο της χώρας. Τη δυσκολία να διατηρηθεί το επίπεδο του δημοσίου λόγου όταν επικρατούν προσωπικές επιθέσεις, συναισθηματικά φορτισμένες φράσεις και ιδεολογικές ταμπέλες.

Οι όροι «εθνοκάπηλος», «υποκριτής» και «ξένο πανεπιστήμιο» έχουν γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, σε μια περίοδο που η κοινωνία ζητά νηφαλιότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένες θέσεις — όχι εντυπωσιασμούς.

Καθώς η σύγκρουση βαθαίνει, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται μόνο για διαφωνία σε ένα θέμα πολιτικής παιδείας, αλλά για σύγκρουση διαφορετικών κοσμοθεωριών και αφηγήσεων για το τι σημαίνει «πατριωτισμός», τι συνιστά δημόσιο συμφέρον και ποιοι έχουν το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να το εκπροσωπούν.