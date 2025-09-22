Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

 22.09.2025 - 19:05
Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

Την ενίσχυση των ευκαιριών συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου συζήτησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον David Zapolsky, Senior Vice President, Chief Global Affairs & Legal Officer της Amazon σε συνάντηση που πραγματοποίησαν σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια παραγωγικών επαφών που έχουν προηγηθεί με τον κ. Panos Panay, Senior Vice President Devices and Services τον περασμένο Απρίλιο στο Σαν Φρανσίσκο, και με την Amazon AWS και με την Amazon Kuiper, με προγραμματισμένη επίσκεψη της δεύτερης στην Κύπρο εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η Κύπρος, αξιοποιώντας και τη γεωγραφική της θέση, αναδεικνύεται ταχύτατα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως το fintech, το regtech και το gametech, φιλοξενώντας πέραν των 1.600 διεθνών εταιρειών, μεταξύ των οποίων 47 πολυεθνικές. Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων έχει πενταπλασιαστεί από το 2020, με πολλές να δραστηριοποιούνται διεθνώς, ενώ ο τομέας Τεχνολογίας και Πληροφοριών Επικοινωνίας καταγράφει ετήσια ανάπτυξη άνω του 17% από το 2014, συμβάλλοντας σχεδόν κατά 14% στο ΑΕΠ.

Οι επιδόσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μας επενδύσεις σε data centers, cloud και τεχνητή νοημοσύνη, καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές συνεργασίες προς όφελος τόσο του κράτους και των πολιτών όσο και της περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της Amazon στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

 22.09.2025 - 18:52
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

  •  22.09.2025 - 15:26
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

  •  22.09.2025 - 16:23
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

  •  22.09.2025 - 12:35
Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα