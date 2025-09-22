Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:30, η εν λόγω γυναίκα προσέγγισε μέλη της ποδηλατικής Αστυνομίας που περιπολούσαν σε δρόμο της πόλης και άρχισε να φωνάζει κρατώντας ένα εξώδικο στα χέρια της.

Παρά τις συστάσεις των Αστυνομικών συνέχισε να φωνάζει, εξύβρισε μέλος της δύναμης και επιτέθηκε χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Ακολούθησε σύλληψή της αφού προηγουμένως προέβαλε αντίσταση, για τα αυτόφωρα αδικήματα της ανησυχίας, της δημόσιας εξύβρισης, της επίθεσης εναντίον αστυνομικού και της αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Η 43χρονη οδηγήθηκε στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας για περεταίρω διερεύνηση. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον της.