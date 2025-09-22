Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

 22.09.2025 - 18:52
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Χειροπέδες σε 43χρονη πέρασε η Αστυνομία λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις  11:30, η εν λόγω γυναίκα προσέγγισε μέλη της ποδηλατικής Αστυνομίας που περιπολούσαν σε δρόμο της πόλης και άρχισε να φωνάζει κρατώντας ένα εξώδικο στα χέρια της.

Παρά τις συστάσεις των Αστυνομικών συνέχισε να φωνάζει, εξύβρισε μέλος της δύναμης και επιτέθηκε χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Ακολούθησε σύλληψή της αφού προηγουμένως προέβαλε αντίσταση, για τα αυτόφωρα αδικήματα της ανησυχίας, της δημόσιας εξύβρισης, της επίθεσης εναντίον αστυνομικού και της αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Η 43χρονη οδηγήθηκε στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας για περεταίρω διερεύνηση. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χιλιάδες χοίροι θα θανατωθούν στην Κροατία λόγω κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης

 22.09.2025 - 18:39
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης – Amazon: Στο τραπέζι η ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας

 22.09.2025 - 19:05
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

  •  22.09.2025 - 15:26
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

  •  22.09.2025 - 16:23
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

  •  22.09.2025 - 12:35
Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα