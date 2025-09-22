Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧιλιάδες χοίροι θα θανατωθούν στην Κροατία λόγω κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης
ΔΙΕΘΝΗ

Χιλιάδες χοίροι θα θανατωθούν στην Κροατία λόγω κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης

 22.09.2025 - 18:39
Χιλιάδες χοίροι θα θανατωθούν στην Κροατία λόγω κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης

Οι Αρχές στην Κροατία ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα τη θανάτωση σχεδόν 12.000 χοίρων μετά τον εντοπισμό του εξαιρετικά μεταδοτικού και θανατηφόρου ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε μεγάλη φάρμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ακίνδυνη για τον άνθρωπο, αλλά με ποσοστό θνησιμότητας που πλησιάζει το 100% για χοίρους και αγριόχοιρους, η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) είναι ιογενής αιμορραγική νόσος.

Η εξάπλωσή της νόσου μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές κρέατος και η ανίχνευσή της οδηγεί σε άμεση προληπτική θανάτωση.

Κανένα εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, περίπου 10.000 χοίροι θα σφαγιαστούν στη φάρμα στη Σοκόλοβα (ανατολικό τμήμα της χώρας) και περίπου 1.600 σε μια άλλη φάρμα στην ίδια περιοχή, που είναι γνωστή για τις πολλές χοιροτροφικές της μονάδες.

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε ο ιός σε αυτό το υπερσύγχρονο αγρόκτημα ακόμη δεν είναι γνωστός, αλλά σύμφωνα με τον υπουργό, προκλήθηκε «κατά 99% από ανθρώπινο παράγοντα».

Οι Αρχές έχουν επιβάλει παρακολούθηση σε 54 αγροκτήματα με περισσότερα από 1.000 ζώα και έχουν αυστηροποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους, πρόσθεσε ο υπουργός.

«Το γεγονός είναι ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί και σίγουρα θα είναι απαραίτητο να ληφθούν κάπως πιο ριζοσπαστικά μέτρα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντέιβιντ Μποζίνοβιτς, που πρόσθεσε ότι ενδέχεται επίσης να αναπτυχθεί ο στρατός.

Η Κροατία είχε περισσότερους από 873.000 χοίρους στα αγροκτήματά της το 2024 και εξήγαγε περισσότερους από 285.600 χοίρους, αξίας περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

 22.09.2025 - 18:13
Επόμενο άρθρο

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

 22.09.2025 - 18:52
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

  •  22.09.2025 - 15:26
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

  •  22.09.2025 - 16:23
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

  •  22.09.2025 - 12:35
Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα