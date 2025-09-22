Το πιο θανατηφόρο καλοκαίρι: Πάνω από 60.000 θάνατοι λόγω καύσωνα στην Ευρώπη

Καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, οι ερευνητές, με έδρα την Ισπανία, πρότειναν ότι ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να βοηθήσει στην προειδοποίηση των ευάλωτων ατόμων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, πριν από επικίνδυνα κύματα καύσωνα.

«Η Ευρώπη βίωσε ένα εξαιρετικά θανατηφόρο καλοκαίρι το 2024 με περισσότερους από 60.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τελευταίων τριών καλοκαιριών σε περισσότερους από 181.000», αναφέρει η μελέτη στο περιοδικό Nature Medicine.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) κατέληξαν στον αριθμό αναλύοντας δεδομένα θνησιμότητας σε περιοχές σε 32 ευρωπαϊκές χώρες που κάλυπταν πληθυσμό 539 εκατομμυρίων.

Ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού, το οποίο ήταν το πιο ζεστό στην καταγεγραμμένη ιστορία τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον κόσμο, εκτιμήθηκε σε 62.775.

Αυτό ήταν σχεδόν 25% υψηλότερο από τους 50.798 που εκτιμήθηκαν για το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με τα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία της μελέτης. Ο επικεφαλής ερευνητής Tomas Janos της ISGlobal εξήγησε ότι υπάρχουν αρκετές πηγές αβεβαιότητας για αυτό το είδος της έρευνας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι αριθμοί δεν είναι «τελικοί και ακριβείς».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο η μελέτη του 2024 έδωσε ένα ευρύτερο εύρος εκτίμησης μεταξύ 35.000 και 85.000 θανάτων.

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις όπως η θερμοπληξία και η αφυδάτωση, η ζέστη συμβάλλει σε ένα ευρύ φάσμα δυνητικά θανατηφόρων προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και αναπνευστικών παθήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ιταλία ήταν η χώρα με τους περισσότερους θανάτους λόγω ζέστης το περασμένο καλοκαίρι, με εκτιμώμενους 19.000 θανάτους, ακολουθούμενη από την Ισπανία και τη Γερμανία, και οι δύο με πάνω από 6.000.

Όταν λήφθηκε υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό με 574 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι του 2025 την περασμένη εβδομάδα μια γρήγορη ανάλυση εκτίμησε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ήταν υπεύθυνη για περίπου 16.500 θανάτους αυτό το καλοκαίρι, αν και αυτό συνέβη μόνο σε ευρωπαϊκές πόλεις ή σε ένα κλάσμα του πληθυσμού της ηπείρου.

Η μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα αξιολόγησε επίσης ένα εργαλείο στις μετεωρολογικές προβλέψεις για την έκδοση ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης πριν από δυνητικά θανατηφόρους καύσωνες. Διαπίστωσε ότι οι ειδοποιήσεις ήταν αξιόπιστες τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από το κύμα καύσωνα.

Αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι μια «ανεξερεύνητη ευκαιρία να σωθούν ζωές μεταξύ των πιο ευάλωτων πληθυσμών», εξήγησαν οι ερευνητές.

