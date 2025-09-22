ΔΗΣΥ για πρέσβη της Παλαιστίνης – «Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής»

«Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ο Εξοχότατος Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής επέλεξε να παρέμβει δημόσια σε εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής».

Ο ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η πρόσφατη τοποθέτησή του δεν αφορούσε την Παλαιστίνη ή τον παλαιστινιακό λαό, αλλά τη στάση κυπριακού πολιτικού κόμματος σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Δεν θεωρούμε τη Χαμάς ως οργάνωση που εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το κόμμα τόνισε ακόμη ότι στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους αμάχους στη Γάζα, καθώς και κάθε ενέργεια που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης των λαών Κύπρου και Παλαιστίνης «είναι δεδομένες και καμία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τις επισκιάσει».

Η απάντηση του ΔΗΣΥ ήρθε μετά τη γραπτή δήλωση του Παλαιστίνιου πρέσβη, ο οποίος είχε εκφράσει «έκπληξη και βαθιά απογοήτευση» για προηγούμενη ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με αντισημιτικά συνθήματα. Ο κ. Αττάρι υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του ΔΗΣΥ «εξισώνει τον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό με ένα κράτος που κατηγορείται διεθνώς για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου».

Ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης τόνισε ότι ο λαός του δεν ζητά ειδική μεταχείριση, αλλά δικαιοσύνη και τερματισμό της αιματοχυσίας, ενώ επεσήμανε πως η αλληλεγγύη προς τα θύματα «είναι ανθρώπινη υποχρέωση» και ότι «η σιωπή μπροστά σε μια γενοκτονία δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή».