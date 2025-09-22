Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔΗΣΥ για πρέσβη της Παλαιστίνης – «Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ για πρέσβη της Παλαιστίνης – «Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής»

 22.09.2025 - 19:49
ΔΗΣΥ για πρέσβη της Παλαιστίνης – «Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής»

Στη δήλωση του Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Αμπντάλλα Αττάρι, απαντά με ανακοίνωση του ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζοντας έκπληξη για την παρέμβασή του σε «εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση».

«Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ο Εξοχότατος Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής επέλεξε να παρέμβει δημόσια σε εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής».

Ο ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η πρόσφατη τοποθέτησή του δεν αφορούσε την Παλαιστίνη ή τον παλαιστινιακό λαό, αλλά τη στάση κυπριακού πολιτικού κόμματος σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Δεν θεωρούμε τη Χαμάς ως οργάνωση που εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το κόμμα τόνισε ακόμη ότι στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους αμάχους στη Γάζα, καθώς και κάθε ενέργεια που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης των λαών Κύπρου και Παλαιστίνης «είναι δεδομένες και καμία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τις επισκιάσει».

Η απάντηση του ΔΗΣΥ ήρθε μετά τη γραπτή δήλωση του Παλαιστίνιου πρέσβη, ο οποίος είχε εκφράσει «έκπληξη και βαθιά απογοήτευση» για προηγούμενη ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με αντισημιτικά συνθήματα. Ο κ. Αττάρι υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του ΔΗΣΥ «εξισώνει τον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό με ένα κράτος που κατηγορείται διεθνώς για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου».

Ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης τόνισε ότι ο λαός του δεν ζητά ειδική μεταχείριση, αλλά δικαιοσύνη και τερματισμό της αιματοχυσίας, ενώ επεσήμανε πως η αλληλεγγύη προς τα θύματα «είναι ανθρώπινη υποχρέωση» και ότι «η σιωπή μπροστά σε μια γενοκτονία δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το πιο θανατηφόρο καλοκαίρι: Πάνω από 60.000 θάνατοι λόγω καύσωνα στην Ευρώπη

 22.09.2025 - 19:27
Επόμενο άρθρο

Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

 22.09.2025 - 20:01
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

  •  22.09.2025 - 21:12
ΔΗΣΥ για πρέσβη της Παλαιστίνης – «Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής»

ΔΗΣΥ για πρέσβη της Παλαιστίνης – «Τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τον ρόλο μιας διπλωματικής αποστολής»

  •  22.09.2025 - 19:49
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

  •  22.09.2025 - 20:27
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

  •  22.09.2025 - 20:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 20:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα