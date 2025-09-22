Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

 22.09.2025 - 20:01
Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Ισραηλινογερμανός όμηρος, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το Ισραήλ.

Ο νεαρός άνδρας, που σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα.

Το Φόρουμ, η κυριότερη οργάνωση συγγενών των ομήρων, επικαλούμενο την οικογένεια του 24χρονου, ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύσουν τη φωτογραφία του, ούτε αποσπάσματα από το βίντεο.

Στα πλάνα, που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Οχέλ, που φορά ένα μαύρο μπλουζάκι, απευθύνεται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προτρέπει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας. Ακούγεται επίσης να ζητά από την οικογένειά του να συνεχίσει τις διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του, ώστε να ασκήσει πίεση υπέρ των ομήρων.

Στο βίντεο φαίνεται να μιλά μπροστά στην οθόνη τηλεόρασης που μεταδίδει δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία της εγγραφής του.

Ο Αλόν Οχέλ κατοικούσε στο χωριό Λαβόν, στο βόρειο Ισραήλ και επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής, έπειτα από ένα ταξίδι του στην Ασία. Απήχθη μαζί με άλλους τρεις άνδρες στον αυτοκινητόδρομο 232 που συνδέει τα κιμπούτς στα σύνορα με τη Γάζα. Είναι ένας από τους πολλούς ομήρους που είχαν πάει να παρακολουθήσουν το μουσικό φεστιβάλ Supernova, στο νότιο Ισραήλ. Στις 5 Σεπτεμβρίου η Χαμάς είχε προβάλει ένα άλλο βίντεο όπου εμφανίζονταν ο Οχέλ και άλλος ένας όμηρος, ο Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι οι 25 από αυτούς είναι νεκροί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β', στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

