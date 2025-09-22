Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα στα ανατολικά, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα έιναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα στα δυτικά και νοτιοδυτικά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3 και αργότερα τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, o καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που την Πέμπτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή νοτίως του Τροόδους. Την Παρασκευή τοπικά αυξημένες νεφώσεις πολύ πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία, μέχρι την Παρασκευή, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.