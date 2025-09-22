Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

Ντόοοοοοοινγκ!

Δεν θα μπω σε μια μάταιη και ατέρμονη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο στη διαμάχη Ισραήλ - Παλαιστινίων που θα φτάνει μέχρι την Παλαιά Διαθήκη. For the record έβλεπα πάντα με συμπάθεια τον αγώνα των Ισραηλινών απέναντι στη στυγνή τρομοκρατία όμως αδυνατώ πλέον να σταθώ δίπλα του ενώ διαπράττει τη μαζικότερη σφαγή αμάχων της τελευταίας 50ετίας με δράστη μία υποτίθεται πολιτισμένη Δυτική χώρα και όχι κάποιο κράτος-παρίας όπως η πουτινική Ρωσία. Επίσης διαχωρίζω την προσωπική μου απέχθεια προς την ακροδεξιά κυβέρνηση-δολοφονική μηχανή του Νετανιάχου από την άρρηκτη ανάγκη της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάψει μια ζωτικής σημασίας συμμαχία με το πανίσχυρο Ισραήλ εν μέσω ζόρικων συγκυριών. Ένα πράγμα τα συναισθήματα του λαού (ή έστω μερίδας του και αμφιβάλλω αν είναι και η πλειοψηφία) και άλλο η εξωτερική πολιτική ενός μικρού κι ευάλωτου κράτους που παλεύει για επιβίωση. Οι σωστές κυβερνήσεις δεν χαράζουν εξωτερική πολιτική και δεν χτίζουν διεθνείς συμμαχίες με βάση το συναίσθημα των λαών τους (ειδικά ενός που δεν φημίζεται για την οξυδέρκεια ή το αλάνθαστο ένστικτό του) αλλά τα ψυχρά και κυνικά συμφέροντα της χώρας - ειδικότερα ενός μοιρασμένου νησιού σε γειτονιά-πυριτιδαποθήκη και πάντα με την τουρκική απειλή να αιωρείται σαν Δαμόκλειος Σπάθη (ή μήπως γιαταγάνι;) πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Και προς το παρόν η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη τα καταφέρνει σχετικά καλά να πατάει σε δυο βάρκες διατηρώντας μια ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ αποκομίζοντας σημαντικά πολιτικά και οικονομικά οφέλη χωρίς να διαταράσσει τις φιλικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, δείχνοντας και εμπράκτως την αλληλεγγύη της προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας μέσω του κομβικού ρόλου της Κύπρου στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μέχρι βέβαια να αρχίσεις να νιώθεις λιγότερο ισότιμος σύμμαχος και περισσότερο γιουσουφάκι.

Γιατί πώς αλλιώς ερμηνεύεται η καθαρά υποτελειακή κίνηση του Προέδρου να στείλει αυτή την κατάπτυστη επιστολή στο Υπ. Εσωτερικών το οποίο εμφανιζόμενο βασιλικότερο του βασιλέως έδωσε και αυστηρές οδηγίες να ακολουθηθούν κατά γράμμα οι επιθυμίες του κ. Τσίκλι; Είπαμε ομορφούλης ο Αμιχάι αλλά όχι και να πέφτει ανάσκελα η κυβέρνηση με κάθε του επιθυμία. Λίγη αξιοπρέπεια δεν θα έβλαπτε άλλωστε δεν είναι και τόσο 2025 να κάνεις σαν λυσσάρα γκρούπι ροκ σταρ των 70s κάθε φορά που ένας Ισραηλινός αξιωματούχος θα έχει παράπονα για κάποιο καθαρά εσωτερικό μας ζήτημα. Κι αυτή είναι η λέξη-κλειδί. Εσωτερικό. Το αν θα σβηστούν κάποια αντιαισθητικά, υβριστικά συνθήματα από τους τοίχους είναι θέμα των Δήμων και κοινοτήτων του χωριού, ένα τόσο τετριμμένο και απελπιστικά χαμηλής πολιτικής ζήτημα που είναι απορίας άξιο πώς το έπιασε καν το ισραηλίτικο ραντάρ. Κάτι που θα μπορούσε να είχε λυθεί εχμ.. ξέρετε, εσωτερικά και διακριτικά. Ας πούμε με μια εσωτερική οδηγία του Υπ. Εσωτερικών προς τους Δήμους που να συνιστά την αφαίρεση ΟΛΩΝ των υβριστικών συνθημάτων που αναγράφονται σε δημόσιους χώρους και κτήρια για αισθητικούς λόγους. Ήσυχα, όμορφα και διακριτικά. Κι ας είχαν λάβει την επιστολή. Όλα τα κράτη, περισσότερο δε τα μικρά και ευάλωτα όπως εμείς, δέχονται παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, όμως τουλάχιστον γίνονται διακριτικά, πίσω από κλειστές πόρτες και ασφαλή διπλωματικά κανάλια πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας. Αφήστε το στην κυπριακή κυβέρνηση, με επικεφαλής έναν υποτίθεται έμπειρο διπλωμάτη, να τα σκατώσει και σ’ αυτόν τον τομέα στέλνοντας επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται επί λέξει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών για άμεσο καθαρισμό συνθημάτων αντισημιτισμού και υποκίνησης μίσους από τους Δήμους μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης το οποίο στάλθηκε μέσω του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας!

Την επόμενη φορά που θα έχετε κάποιο παράπονο από κυπριακό κράτος συνδέστε το όποιο αίτημά σας με το Ισραήλ (πχ η Πολεοδομία καθυστερεί να μου βγάλει την άδεια παρά το γεγονός ότι έχω όλους τους δίσκους της Όφρα Χάζα) κι αφήστε μετά τον Τσίκλι να καθαρίσει για πάρτη σας - ας βγάλουμε τουλάχιστον κάτι θετικό από το όλο clusterfuck!

Εύλογα αναρωτιέται κανείς πού σταματάει (αν σταματάει) αυτή η υποτέλεια; Αν αύριο ο κ. Τσίκλι παραπονεθεί στον ΠτΔ ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι και Μέσα που εκφράζουν αντισημιτισμό και μίσος επειδή ασκούν έντονη κριτική στο ακροδεξιό καθεστώς Νετανιάχου και αντιτίθενται στη μαζική σφαγή των αμάχων της Γάζας, τι θα γίνει; Θα στείλει ο Χαρτσιώτης τους μπάτσους να μας μαζέψουν για “ανάρμοστη συμπεριφορά”; Θα διωχθούμε ποινικά για “λόγους εθνικούς συμφέροντος”; Καταλαβαίνετε έστω και στοιχειωδώς το μέγεθος της μαλακίας που κάνατε ανοίγοντας αυτήν τη γαμημένη πόρτα; Κι όλα αυτά για πέντε μαλακσιμένα συνθήματα που θα μπορούσατε να είχατε σβήσει χωρίς φανφάρες και κυρίως χωρίς να αναγράφεται σε επίσημο έγγραφο το πόσο ξεφτιλισμένος οσφυοκάμπτης είναι το κυπριακό κράτος.

Και το πιο τραγικό ή ορθότερα, τραγελαφικό. Στην έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ (που ναι, ξέρουμε ότι έκανε γαργάρα αντίστοιχες παρεμβάσεις της ρωσικής πρεσβείας, όμως κάποιος έπρεπε να μιλήσει για το απύθμενο θράσος του Ισραήλ) απάντησε ο... ΔΗΣΥ και μάλιστα με μεγαλύτερη θέρμη και πάθος από δέκα Λετυμπιώτες μαζί. Βλέπετε δυόμιση χρόνια υπό την ομηρία Χριστοδουλίδη ήταν λογικό η Πινδάρου να αναπτύξει... Σύνδρομο της Στοκχόλμης.