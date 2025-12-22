Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν για Ουκρανία: Βρισκόμαστε ήδη σε στενή επαφή ενόψει Κυπριακής Προεδρίας

 22.12.2025 - 15:53
Στο μέλλον παρέπεμψε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, ερωτώμενος σχετικά με τις προθέσεις της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας για το επόμενο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, επισημαίνοντας πως η Κομισιόν δε σχολιάζει πακέτα υπό συζήτηση που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί. Η Επιτροπή ερωτήθηκε σχετικά με τις θέσεις και προθέσεις της Κυπριακής Προεδρίας σχετικά με το 20ό, επερχόμενο πακέτο κυρώσεων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Γκιλ, ανέφερε ότι «η Κυπριακή Προεδρία ξεκινά σε περίπου δέκα ημέρες και βρισκόμαστε ήδη σε στενή επαφή μαζί τους». Όπως σημείωσε, «έχουμε συνεργαστεί για την προετοιμασία της Προεδρίας και συζητάμε το πλήρες φάσμα των θεμάτων που θα απασχολήσουν το έργο της, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης δουλειάς για την Ουκρανία».

Αναφορικά με το 20ό πακέτο κυρώσεων, τόνισε ότι «όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν σχολιάζουμε μελλοντικά πακέτα κυρώσεων όσο αυτά βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση». Υπογράμμισε ωστόσο ότι «εργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ως ΕΕ για να περιορίσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον σκληρό, βάρβαρο, παράνομο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «σε κάθε νέο πακέτο κυρώσεων προσπαθούμε να κλείνουμε τυχόν κενά ή αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενα πακέτα» και διαβεβαίωσε ότι «αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί βασική μας προτεραιότητα».

