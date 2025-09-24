ΕΚΤΑΚΤΟ: Σφοδρή σύγκρουση στο Καϊμακλί– Ένα άτομο σοβαρά τραυματίας - Σκορπισμένα κομμάτια στο δρόμο - Φωτογραφίες

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, ενώ ταυτόχρονα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που εξασφάλισε το ThemaOnline, ένα από τα οχήματα υπέστη απώλεια τροχού, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή σπεύδει ασθενοφόρο και η Αστυνομία. Περισσότερα σε λίγο..!