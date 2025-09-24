ΕΚΤΑΚΤΟ: Σφοδρή σύγκρουση στο Καϊμακλί– Ένα άτομο σοβαρά τραυματίας - Σκορπισμένα κομμάτια στο δρόμο - Φωτογραφίες

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE
Στο βήμα της Ολομέλειας της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, στην προσφώνηση του, ανέδειξε την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ενώ απάντησε και στον Τούρκο Πρόεδρο, αναφορικά με την απαίτηση του προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.