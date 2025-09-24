Ecommbx
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη συνδυαζόμενη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη συνδυαζόμενη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια

 24.09.2025 - 23:25
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη συνδυαζόμενη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στην οικογένεια του Αλόν Οέλ, ενός ομήρου που παραμένει κρατούμενος στη Γάζα, ότι μια συνδυαζόμενη προσπάθεια σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων, ανέφερε σήμερα το γραφείο του σε ανακοίνωση.

Ο Κόμπι Οέλ, ο πατέρας του ομήρου, είπε σε ανακοίνωση πως ο ίδιος και η σύζυγός του αναμένουν πως ο Νετανιάχου θα επιστρέψει από το ταξίδι του στις ΗΠΑ με «νέα που όλοι οι πολίτες του Ισραήλ περιμένουν».

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, σε ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είναι επίσης προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

«Το ταξίδι του αποτελεί μια στιγμή κατά την οποία όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να δώσουν (στον Νετανιάχου) τη στήριξη και δύναμη προκειμένου εκείνος να ενεργήσει για να διασφαλίσει την απελευθέρωση του Αλόν και όλων των ομήρων», συμπλήρωσε ο Οέλ σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τις οικογένειες των περισσότερων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Στο βήμα της Ολομέλειας της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, στην προσφώνηση του, ανέδειξε την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ενώ απάντησε και στον Τούρκο Πρόεδρο, αναφορικά με την απαίτηση του προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

