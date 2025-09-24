Ecommbx
Ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη

 24.09.2025 - 23:02
Ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγή του Λευκού Οίκου με γνώση του θέματος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα δηλώσει πως η συμφωνία για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σε νόμο του 2024.

Στους επενδυτές θα περιλαμβάνονται η Oracle και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE

Στο βήμα της Ολομέλειας της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, στην προσφώνηση του, ανέδειξε την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ενώ απάντησε και στον Τούρκο Πρόεδρο, αναφορικά με την απαίτηση του προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

