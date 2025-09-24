Ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα δηλώσει πως η συμφωνία για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σε νόμο του 2024.

Στους επενδυτές θα περιλαμβάνονται η Oracle και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.