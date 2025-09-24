Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

Σύμφωνα με το Onlarissa, όλα έγιναν στη Χάλκη όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε το έλεγχο του μηχανήματος με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα «βρήκε» στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, καθώς η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη.

Οι διασώστες του ΕKΑΒ κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.