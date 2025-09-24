Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

 24.09.2025 - 22:37
Ένα τραγικό γεγονός συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) στη Λάρισα και ειδικότερα λίγο πριν τις 5.30, με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, γύρω στα 50 να χάνει τη ζωή του με φρικιαστικό τρόπο.

Σύμφωνα με το Onlarissa, όλα έγιναν στη Χάλκη όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε το έλεγχο του μηχανήματος με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα «βρήκε» στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, καθώς η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη.

Οι διασώστες του ΕKΑΒ κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.

 

Στο βήμα της Ολομέλειας της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, στην προσφώνηση του, ανέδειξε την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ενώ απάντησε και στον Τούρκο Πρόεδρο, αναφορικά με την απαίτηση του προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

