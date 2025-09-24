Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦρένο από τον Ρούμπιο στον Ερντογάν πριν τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο
ΔΙΕΘΝΗ

Φρένο από τον Ρούμπιο στον Ερντογάν πριν τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

 24.09.2025 - 22:16
Φρένο από τον Ρούμπιο στον Ερντογάν πριν τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

«Πάγο» στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σπεύδοντας να απαντήσει στις επικρίσεις του «σουλτάνου» για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν υποστήριξε από τη Νέα Υόρκη ότι ο Τραμπ -τον οποίο συναντά αύριο στον Λευκό Οίκο- είχε δεσμευτεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν το κατάφερε. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και στο ζήτημα της Γάζας, αφήνοντας αιχμές για τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς.

Η αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ήταν άμεση και σφοδρή. Μιλώντας στο Fox News, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση της Γάζας. Μάλιστα, ανέφερε ότι «όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», επιχειρώντας να αναδείξει την ηγετική του θέση ως παγκόσμιου διαμεσολαβητή.

«Στην περίπτωση Ρωσίας και Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να την τερματίσει είναι ο πρόεδρος Τραμπ, γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτήν από οποιονδήποτε άλλον» είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο. Και συνέχισε: «Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας παρεμπιπτόντως, μας παρακαλούν να συμμετάσχουμε. Θέλουν να συμμετάσχουμε. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και λένε ό,τι θέλουν να πουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο».

Η τοποθέτηση αυτή του Ρούμπιο προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «προσβλητικές» και επιθετικές προς τον Τούρκο πρόεδρο. Αντιθέτως, τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης αναπαρήγαγαν τις δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ενισχύοντας τις κριτικές κατά της κυβέρνησης Ερντογάν και υπογραμμίζοντας την ανικανότητα της Τουρκίας να διαχειριστεί τις κρίσεις μόνη της.

Η απάντηση του Ρούμπιο ερμηνεύθηκε από αναλυτές στην Άγκυρα ως έμμεση αμφισβήτηση της τουρκικής πολιτικής, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να υπονοεί ότι η Τουρκία, παρά τις επιμέρους δηλώσεις της, εξακολουθεί να εξαρτάται από την αμερικανική στήριξη για την επίλυση διεθνών προκλήσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»
Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»
Ψάχνεις διακοπές για τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη – Πότε ανοίγουν
Έδωσε γενναία μάχη ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου: Συγκινούν τα μηνύματα - «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαυρίκιου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δέκα αλήθειες που ίσως δεν ξέρεις για τα μολύβια

 24.09.2025 - 21:57
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

 24.09.2025 - 22:37
VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE

Στο βήμα της Ολομέλειας της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, στην προσφώνηση του, ανέδειξε την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ενώ απάντησε και στον Τούρκο Πρόεδρο, αναφορικά με την απαίτηση του προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πυλώνας σταθερότητας η Κύπρος - Αυτούσια η ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των HE

  •  24.09.2025 - 20:27
Σκληρό μήνυμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Εισβολή, κατοχή, βιασμοί – Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο»

Σκληρό μήνυμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Εισβολή, κατοχή, βιασμοί – Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο»

  •  24.09.2025 - 20:45
ΕΚΤΑΚΤΟ: Σφοδρή σύγκρουση στο Καϊμακλί– Ένα άτομο σοβαρά τραυματίας - Σκορπισμένα κομμάτια στο δρόμο - Φωτογραφίες

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σφοδρή σύγκρουση στο Καϊμακλί– Ένα άτομο σοβαρά τραυματίας - Σκορπισμένα κομμάτια στο δρόμο - Φωτογραφίες

  •  24.09.2025 - 22:40
Τραγωδία στον Πρωταρά: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του σε σκάφος – Δραματική διάσωση, μοιραίο τέλος

Τραγωδία στον Πρωταρά: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του σε σκάφος – Δραματική διάσωση, μοιραίο τέλος

  •  24.09.2025 - 18:32
Μητσοτάκης: Θα εξετάσουμε την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Μητσοτάκης: Θα εξετάσουμε την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών

  •  24.09.2025 - 21:37
Αδέσποτες γάτες ξεπερνούν τον πληθυσμό της Κύπρου – Χρειάζονται 7 χρόνια μαζικών στειρώσεων για να ελεγχθεί η κρίση

Αδέσποτες γάτες ξεπερνούν τον πληθυσμό της Κύπρου – Χρειάζονται 7 χρόνια μαζικών στειρώσεων για να ελεγχθεί η κρίση

  •  24.09.2025 - 19:24
Συγκλονιστική στιγμή στη Λεμεσό: Ο 29χρονος Άγγελος με τετραπληγία χόρεψε «κούζα» και αποθεώθηκε - Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστική στιγμή στη Λεμεσό: Ο 29χρονος Άγγελος με τετραπληγία χόρεψε «κούζα» και αποθεώθηκε - Δείτε το βίντεο

  •  24.09.2025 - 17:54
Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

  •  24.09.2025 - 15:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα