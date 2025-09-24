Δέκα αλήθειες που ίσως δεν ξέρεις για τα μολύβια

Το μολύβι είναι ένα από τα πιο απλά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε όλοι από μικροί, αλλά κρύβει μερικά πολύ περίεργα και άγνωστα fun facts.

Δες μερικά που ίσως δεν είχες φανταστεί: Ένα μέσο μολύβι μπορεί να γράψει γραμμή μήκους περίπου 56 χιλιομέτρων. Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο, αλλά γραφίτη. Το κίτρινο χρώμα στα μολύβια καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα ως σύμβολο πολυτέλειας. Ο Ναπολέων είχε πάντα μαζί του μολύβια για σημειώσεις. Το πρώτο μηχανικό μολύβι φτιάχτηκε το 1822 στην Αγγλία. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν ειδικά μολύβια με κρυφές κάμερες και χάρτες. Οι Ιάπωνες κατασκευάζουν τα πιο λεπτά μολύβια στον κόσμο (0,2mm). Στην αρχαία Ελλάδα έγραφαν με μεταλλικές “στυλίδες” πάνω σε κερί, όχι με μολύβια. Υπάρχει Μουσείο Μολυβιού στην Αγγλία (Keswick). Το μεγαλύτερο μολύβι στον κόσμο είναι πάνω από 75 μέτρα.

