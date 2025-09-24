Σφοδρή σύγκρουση στο Καϊμακλί– Ένα άτομο σοβαρά τραυματίας - Σκορπισμένα κομμάτια στο δρόμο - Φωτογραφίες

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, ενώ ταυτόχρονα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που εξασφάλισε το ThemaOnline, ένα από τα οχήματα υπέστη απώλεια τροχού, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και η Αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.