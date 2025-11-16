Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει με τη νέα εκστρατεία

 16.11.2025 - 10:35
Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει με τη νέα εκστρατεία

Εβδομάδα ενημέρωσης και ελέγχων για την οδήγηση λεωφορείων και φορτηγών οχημάτων πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, μέχρι και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, η τρίτη για φέτος, θα διεξαχθεί παράλληλα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας Roadpol, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), θα διενεργεί ελέγχους που θα εστιάζουν στα εξής:

  • Τα έγγραφα των οδηγών και των οχημάτων
  • Την ταχύτητα των οχημάτων
  • Τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας
  • Τις ώρες οδήγησης και εργασίας
  • Τη χρήση ταχογράφων (αναλογικών και ψηφιακών)
  • Τη μηχανική κατάσταση των οχημάτων

Παράλληλα, θα επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε τροχαίες παραβάσεις που συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει, ότι η ασφάλεια στους δρόμους αφορά όλους μας και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.

Επιμένει ο Φιντάν: «Λύση δύο κρατών στην Κύπρο, από το 1974 η ζωή συνεχίζεται χωρίς να έχει ανοίξει ρουθούνι»

 16.11.2025 - 10:24
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

 16.11.2025 - 10:48
