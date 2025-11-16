Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει με τη νέα εκστρατεία

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, η τρίτη για φέτος, θα διεξαχθεί παράλληλα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας Roadpol, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), θα διενεργεί ελέγχους που θα εστιάζουν στα εξής:

Τα έγγραφα των οδηγών και των οχημάτων

Την ταχύτητα των οχημάτων

Τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας

Τις ώρες οδήγησης και εργασίας

Τη χρήση ταχογράφων (αναλογικών και ψηφιακών)

Τη μηχανική κατάσταση των οχημάτων

Παράλληλα, θα επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε τροχαίες παραβάσεις που συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει, ότι η ασφάλεια στους δρόμους αφορά όλους μας και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.