Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο GSI παίρνει το δρόμο του EastMed» γράφει ότι η επικαιροποίηση που αποφασίστηκε συνεπάγεται εγκατάλειψη του σημερινού σχεδίου και προσθέτει ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν θα αποκτήσει ενεργειακή αρχιτεκτονική χωρίς επίλυση πολιτικών διαφορών. Αλλού προβάλλει άρθρο του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ στην εφημερίδα ο οποίος αναφέρει ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη μετατρέπει την ΑΤΑ από εργαλείο προστασίας σε μηχανισμό αδικίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι επανήλθε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταγγέλλοντας προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας του.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Τα 3 σενάρια των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου», προχωρεί σε ανάλυση για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη νέα Βουλή με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν έπεισε τον Ερντογάν για επανέναρξη διαλόγου. Αλλού φιλοξενεί συνέντευξη του Άντρου Κυπριανού που αναφέρει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης άλλαξε χρώμα στο Κραν Μοντανά.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Τουρκικό μοντέλο για ‘Συμβούλιο Συνεργασίας’» γράφει ότι η κατοχική Τουρκία έχει επεξεργαστεί ένα μοντέλο για «Συμβούλιο Συνεργασίας» δύο κρατών στην Κύπρο. Αλλού αναφέρεται σε κάλπη «ισχυρών πολιτικών ρίχτερ» στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Σε άλλο θέμα γράφει ότι στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως εισοδημάτων θα έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης με το που θα κλείνουν τα 25.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δύναμη των εργαζόμενων η οργάνωση και οι συλλογικές συμβάσεις» αναφέρεται στα όσα είπε στην εφημερίδα στέλεχος της ΠΕΟ για ΑΤΑ, συλλογικές συμβάσεις και φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλού γράφει ότι αποτελεί ζήτημα η πρόσβαση στην άμβλωση μέσω του ΓεΣΥ. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεμεσό, γράφοντας ότι στα επόμενα λίγα χρόνια η πόλη δεν θα μπορεί να αναπνεύσει.

H αγγλόγλωσση “Sunday Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Νέα εφαρμογή για την εξάλειψη των κακών ενοικιαστών» γράφει ότι νέα εφαρμογή που υπόσχεται να βελτιώσει την αγορά ενοικίων «φιλτράροντας» του ενοικιαστές είναι μάλλον απίθανο να επιλύσει την κακή κατάσταση στην Κύπρο. Αλλού γράφει ότι καταφύγιο ζώων στην Πάφο που απειλείται με κλείσιμο ζητά υποστήριξη. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το Ιράν επιβεβαιώνει την κατάσχεση πλοίου που συνδέεται με την Κύπρο.

Η εβδομαδιαία «Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δύσβατος ο δρόμος του ΔΗΣΥ για την κάλπη» αναφέρεται στα ανοιχτά θέματα που πονοκεφαλιάζουν την Αννίτα Δημητρίου ενόψει βουλευτικών εκλογών. Αλλού γράφει ότι κύκλο προφορικών επαφών με τους ομολόγους του αναμένεται να έχει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις τους ως προς την πρόταση της Αθήνας για πενταμερή διάσκεψη. Ακόμα στο κύριο άρθρο της η εφημερίδα αναφέρεται σε πληροφορίες που φέρουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για ανασχηματισμό.

Η εβδομαδιαία «Σημερινή της Κυριακής» γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Μέκκα του τζόγου τα κατεχόμενα» ότι αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ο τζίρος στα καζίνα και ότι δελτίο 5,5 εκ. λιρών που συνδέεται με το σκάνδαλο των διαιτητών φέρεται να παίχτηκε στα κατεχόμενα. Αλλού αναφέρεται σε αποκαλυπτικά στοιχεία για ρεκόρ ξεπουλήματος από τον Αττίλα, γράφοντας ότι «κλέβουν τη γη μας έποικοι, Ρώσοι, Ισραηλινού και Ιρανοί», Σε άλλο θέμα γράφει ότι πνίγεται στην κίνηση η Κύπρος.