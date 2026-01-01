Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νύχτα συναγερμού για την πυροσβεστική: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε κάδο στο Παραλίμνι - Αυτοκίνητο στον Στρόβολο τυλίχθηκε στις φλόγες...έτρεχε ο ιδιοκτήτης

 01.01.2026 - 10:57
Νύχτα συναγερμού για την πυροσβεστική: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε κάδο στο Παραλίμνι - Αυτοκίνητο στον Στρόβολο τυλίχθηκε στις φλόγες...έτρεχε ο ιδιοκτήτης

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής. Συνολικά καταγράφηκαν 34 περιστατικά, εκ των οποίων 11 πυρκαγιές και 23 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο μοτοσυκλέτες στο κέντρο της πλατείας της Δερύνειας. Τα οχήματα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ η κατάσβεση έγινε παρουσία της Αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα, στο κέντρο του Παραλιμνίου, κατασβέστηκε πυρκαγιά σε κάλαθο απορριμμάτων 1100 λίτρων, επίσης με την παρουσία της Αστυνομίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η αιτία αποδίδεται σε σκόπιμη καύση από νεαρά άτομα.

Στις 02:14, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από οικία στον Στρόβολο. Η φωτιά κατασβέστηκε αρχικά από τον ιδιοκτήτη με πυροσβεστήρα, ενώ η Πυροσβεστική προχώρησε σε τελική κατάσβεση, εξαερισμό και επιθεώρηση του χώρου. Για το περιστατικό θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

