Νύχτα συναγερμού για την πυροσβεστική: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε κάδο στο Παραλίμνι - Αυτοκίνητο στον Στρόβολο τυλίχθηκε στις φλόγες...έτρεχε ο ιδιοκτήτης

Λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο μοτοσυκλέτες στο κέντρο της πλατείας της Δερύνειας. Τα οχήματα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ η κατάσβεση έγινε παρουσία της Αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα, στο κέντρο του Παραλιμνίου, κατασβέστηκε πυρκαγιά σε κάλαθο απορριμμάτων 1100 λίτρων, επίσης με την παρουσία της Αστυνομίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η αιτία αποδίδεται σε σκόπιμη καύση από νεαρά άτομα.

Στις 02:14, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από οικία στον Στρόβολο. Η φωτιά κατασβέστηκε αρχικά από τον ιδιοκτήτη με πυροσβεστήρα, ενώ η Πυροσβεστική προχώρησε σε τελική κατάσβεση, εξαερισμό και επιθεώρηση του χώρου. Για το περιστατικό θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών.