ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυντονισμένες επιχειρήσεις: Μπαράζ συλλήψεων και εκατοντάδες καταγγελίες σε ένα βράδυ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συντονισμένες επιχειρήσεις: Μπαράζ συλλήψεων και εκατοντάδες καταγγελίες σε ένα βράδυ

 15.11.2025 - 12:18
Συντονισμένες επιχειρήσεις: Μπαράζ συλλήψεων και εκατοντάδες καταγγελίες σε ένα βράδυ

Συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης και ελέγχων σε όλες τις πόλεις και επαρχίες, πραγματοποίησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Διενεργήθηκαν περιπολίες σε διάφορες περιοχές, ενώ ελέγχθηκαν οχήματα, πρόσωπα και υποστατικά. Τα μέλη της Αστυνομίας, προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, καθώς και σε αριθμό καταγγελιών για τροχαία και άλλα αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 389 οχήματα και 512 πρόσωπα, ενώ τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα.

Συγκεκριμένα, στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 30 και 40 ετών, για παράνομη κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών. Στην κατοχή του 30χρονου εντοπίστηκε επίσης μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για το αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Στη Λευκωσία, συνελήφθησαν επίσης δύο πρόσωπα. Στην κατοχή 33χρονου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών με αποτέλεσμα να συλληφθεί, για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, ενώ 18χρονος συνελήφθη, για το αδίκημα της παράνομης εισόδου.

Στη Λεμεσό εντοπίστηκε και συνελήφθη 35χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που εκδόθηκε από τη Ρουμανία, για έκτιση ποινής φυλάκισης για τροχαία αδικήματα.   

Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν συνολικά 138 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 51 νυχτερινά κέντρα, από τους οποίους προέκυψαν συνολικά 14 καταγγελίες, για παραβάσεις των Νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία τους.     

Οι δράσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και της κάθε μορφής παραβατικότητας, συνεχίζονται καθημερινά, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

