Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧάθηκαν τα ίχνη της 47χρονης Χριστιάνας - Φορούσε αθλητικές φόρμες χρώματος ροζ - Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκαν τα ίχνη της 47χρονης Χριστιάνας - Φορούσε αθλητικές φόρμες χρώματος ροζ - Δείτε φωτογραφία

 31.12.2025 - 18:55
Χάθηκαν τα ίχνη της 47χρονης Χριστιάνας - Φορούσε αθλητικές φόρμες χρώματος ροζ - Δείτε φωτογραφία

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Χριστιάνα Κυριακίδου, 47 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 31/12/2025, από την οικία της στη Λεμεσό.

Η 47χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.68 μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μακριά σγουρά καστανά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε αθλητικές φόρμες χρώματος ροζ. Διακινείται με αυτοκίνητο μάρκας FORD FIESTA γκρίζου χρώματος, με αριθμούς εγγραφής LAM 706.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Συγκινητικό: Μαθήτριες είπαν τα κάλαντα συνεισφέροντας για όσους έχουν ανάγκη στον Δήμο Αθηένου - Το ποσό που μάζεψαν
Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επίσημη η μεταγραφή Γιάννη Σατσιά - Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ - Ποια η νέα του ομάδα

 31.12.2025 - 18:35
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

 31.12.2025 - 19:02
VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

Στο τηλεοπτικό του Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την πορεία της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την κοινωνική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

  •  31.12.2025 - 19:02
Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία

Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία

  •  31.12.2025 - 17:15
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό

Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό

  •  31.12.2025 - 15:28
«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

  •  31.12.2025 - 19:56
Εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο

  •  31.12.2025 - 19:26
Επίσημη η μεταγραφή Γιάννη Σατσιά - Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ - Ποια η νέα του ομάδα

Επίσημη η μεταγραφή Γιάννη Σατσιά - Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ - Ποια η νέα του ομάδα

  •  31.12.2025 - 18:35
Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice

  •  31.12.2025 - 16:00
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Β’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Β’)

  •  31.12.2025 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα