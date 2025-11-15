Ecommbx
«Έπεσαν οι τιμές» σε πρατήριο βενζίνης - Η φωτογραφία που έγινε viral

 15.11.2025 - 12:28
Μια φωτογραφία από πρατήριο βενζίνης έγινε viral τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε μια φωτογραφία από πρατήριο βενζίνης στην οποία, η πινακίδα που αναγράφονται οι τιμές των καυσίμων βρισκόταν στο έδαφος.

Πάντως οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν την φωτογραφία ποικιλοτρόπως.

Δείτε την φωτογραφία:

